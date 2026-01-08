الشيوخ الأمريكي يمنع ترامب من تحريك القوات بفنزويلا دون تفويض

وجه مجلس الشيوخ الأمريكي تحذيراً شديد اللهجة للرئيس دونالد ترامب، حيث صوّت اليوم الخميس لصالح قرارٍ مدعوم من الحزبين يمنعه من استخدام القوة العسكرية "داخل فنزويلا أو ضدها" ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الكونجرس.

الكونجرس يكبل يد ترامب

جاء التصويت بنتيجة 52 صوتاً مقابل 47 على مشروع قانون صلاحيات الحرب بعد محاولة فاشلة من قادة الحزب الجمهوري لإسقاطه والحفاظ على سلطة ترامب، في ظل تهديده بـ"موجة ثانية" من الهجمات على فنزويلا.

وكان ترامب أعلن أن الولايات المتحدة "ستدير" البلاد مؤقتاً بعد أن أمر الأسبوع الماضي بعملية عسكرية للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو وتسليمه.

وانضم خمسة جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين البالغ عددهم 47 في التصويت بنعم على اقتراح إحالة القرار إلى جلسة مجلس الشيوخ.

قدّم السيناتور تيم كين، الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، مشروع قانونٍ برعاية مشتركة من السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، والسيناتور آدم شيف، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك.

حرب ترامب ضد فنزويلا

وقال كين: "بدلاً من الاستجابة لمخاوف الأمريكيين بشأن أزمة القدرة على تحمل التكاليف، شنّ الرئيس ترامب حربًا على فنزويلا، وهي حربٌ تنمّ عن استهتارٍ بالغٍ بالقوات الأمريكية، وتحظى بشعبيةٍ متدنية، وتتسم بالسرية المريبة، ويُرجّح أن تكون فاسدة. أين يكمن شعار "أمريكا أولاً" في ذلك؟". وأضاف: "حرب ترامب غير قانونية بشكلٍ واضح، لأن هذا العمل العسكري صدر دون تفويضٍ من الكونغرس ينصّ عليه الدستور".

يُمهّد الاقتراح الإجرائي الذي قُدّم اليوم الخميس الطريق أمام تصويتٍ كاملٍ في مجلس الشيوخ على مشروع القانون الأسبوع المقبل؛ وهو ما يتطلّب أغلبيةً بسيطة، ومن المتوقع أن يُقرّ.

ويمثل هذا التصويت اختباراً مبكراً لمدى استعداد الجمهوريين لفرض قيود على سلطة ترامب في استخدام القوة العسكرية بعد القبض على مادورو. ألمح ترامب إلى استعداده لإرسال قوات برية أمريكية إلى كوبا، وهدد إيران وجرينلاند وكولومبيا يوم الأحد، مضيفًا أن كوبا "مستعدة للسقوط".