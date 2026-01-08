الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يمنع ترامب من أي عمل عسكري بفنزويلا دون تفويض

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على قرار يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أي عمل عسكري بفنزويلا دون تفويض، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك تايمز إن "الوقت وحده كفيل بتحديد" المدة التي تسعى الولايات المتحدة خلالها للسيطرة على فنزويلا.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، سُئل ترامب عن المدة التي ستطالب فيها الإدارة بالإشراف المباشر على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال ترامب خلال مقابلة استمرت قرابة ساعتين: "سنعيد بناءها بطريقة مربحة للغاية".