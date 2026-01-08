قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
روسيا :أي وحدات عسكرية غربية تتمركز في أوكرانيا تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا
مباريات الأهلي القادمة محليًا وقاريًا حتى نهاية فبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شيفرون تجري محادثات مع الحكومة الأمريكية لتوسيع رخصتها في فنزويلا

Chevron
Chevron
وكالات

قالت أربعة مصادر مطلعة الأربعاء 7 يناير، لرويترز، إن شركة شيفرون المنتجة للنفط تجري محادثات مع الحكومة الأميركية لتوسيع رخصة رئيسية للعمل في فنزويلا حتى تتمكن من زيادة صادراتها من النفط الخام إلى مصافيها الخاصة والبيع لمشترين ‌آخرين.

تأتي هذه ​المحادثات في الوقت الذي تواصل ‌فيه واشنطن وكراكاس مفاوضات لتوريد ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة. ويضغط الرئيس ‌دونالد ⁠ترامب على شركات ‌النفط الأميركية للاستثمار في قطاع ⁠الطاقة في ‍الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتعد شيفرون هي شركة النفط الأميركية الكبيرة الوحيدة التي تعمل في ⁠فنزويلا، وذلك ​بتفويض من الحكومة الأميركية يعفيها ‍من العقوبات المفروضة على البلاد.

وذكرت ثلاثة مصادر لرويترز، ​أن واشنطن تضغط أيضا من أجل أن تشارك شركات أمريكية أخرى في تصدير النفط من فنزويلا، بما في ذلك شركة التكرير فاليرو للطاقة التي كانت عميلا لشركة ‌النفط الحكومية ‌الفنزويلية قبل العقوبات فضلا عن شركتي إكسون موبيل وكونوكو فيليبس التي صودرت أصولها بفنزويلا قبل عقدين من الزمن.

النفط يتراجع بأكثر من 1% عند التسوية وفنزويلا تتحدث عن تقدم في مفاوضاتها مع أميركا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في منشور على منصة "تروث سوشال" إن فنزويلا ستستخدم عائدات مبيعات النفط لشراء منتجات أميركية فقط.  

وأوضح ترامب أن المشتريات ستشمل المنتجات الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية والمعدات اللازمة لتحسين شبكة الكهرباء والمنشآت الطاقوية في فنزويلا. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من قوله إن فنزويلا ستسلم ما بين 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة ليباع وفق الأسعار العالمية، وهي مبيعات قد تتجاوز قيمتها ملياري دولار وفق أسعار إغلاق النفط يوم الأربعاء.  

السيطرة الأميركية على المبيعات  

بينما قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء إن الولايات المتحدة ستسيطر على مبيعات النفط الفنزويلي بشكل دائم. وأضاف خلال مؤتمر الطاقة السنوي لشركة غولدمان ساكس في ميامي: "سنقوم بتسويق الخام القادم من فنزويلا – بداية المخزون المتراكم ثم بشكل دائم لاحقاً – وسنبيع الإنتاج في الأسواق العالمية".  

وأكد رايت أن هذه السيطرة ضرورية لإحداث التغييرات المطلوبة في فنزويلا، مشيراً إلى أن عائدات المبيعات ستودع في حسابات تخضع لإدارة أميركية. وأضاف: "نحن لا نستولي على نفطهم، الأموال ستعود إلى فنزويلا"، لكنه شدد على أن واشنطن تحتاج إلى هذا النفوذ لضمان تنفيذ الإصلاحات.

شركة شيفرون للنفط فنزويلا واشنطن ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مصطفى محمد

مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد