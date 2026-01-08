وزير الطاقة الأمريكي: ترامب لن يسمح للصين بتحكم أكبر في فنزويلا

أكد وزير الطاقة الأمريكي، ان ترامب يريد للعلاقات السلمية مع الصين أن تمضي قدما، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال وزير الطاقة الأمريكي:" الولايات المتحدة لن تسمح للصين بتحكم أكبر بفنزويلا".

وفي وقت سابق، قالت أربعة مصادر مطلعة الأربعاء 7 يناير، لرويترز، إن شركة شيفرون المنتجة للنفط تجري محادثات مع الحكومة الأميركية لتوسيع رخصة رئيسية للعمل في فنزويلا حتى تتمكن من زيادة صادراتها من النفط الخام إلى مصافيها الخاصة والبيع لمشترين ‌آخرين.

تأتي هذه ​المحادثات في الوقت الذي تواصل ‌فيه واشنطن وكراكاس مفاوضات لتوريد ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة. ويضغط الرئيس ‌دونالد ⁠ترامب على شركات ‌النفط الأميركية للاستثمار في قطاع ⁠الطاقة في ‍الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتعد شيفرون هي شركة النفط الأميركية الكبيرة الوحيدة التي تعمل في ⁠فنزويلا، وذلك ​بتفويض من الحكومة الأميركية يعفيها ‍من العقوبات المفروضة على البلاد.