سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند وسط اعتراض دنماركي
لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار
هل الصلاة صحيحة لمن نسي قول سمع الله لمن حمده؟.. اعرف رأي الشرع
ترامب: فنزويلا ستوجه عائدات النفط لشراء منتجات أمريكية
الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
واشنطن تحدد مصير فنزويلا.. ما السيناريوهات المحتملة بعد مادورو?

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن المؤتمر الصحفي المقتضب الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الحرب الأمريكي جاء عقب حضورهما جلسات استماع في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، والتي خُصصت لمناقشة العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا.

وأوضح  في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجلسات جاءت استجابة لمطالب الكونجرس بالحصول على إحاطة رسمية، بعد تنفيذ العملية دون علمه في بدايتها.

وأشار جبر إلى أن هناك تصوراً أمريكياً مبدئياً يتشكل حالياً بشأن المرحلة المقبلة في فنزويلا، يقوم على قيادة مرحلة انتقالية تتولاها ديلسي رودريجيز كرئيسة للبلاد، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن هذا الطرح يُنظر إليه من جانب رودريجيز على أنه انتقاص من السيادة الفنزويلية، ما يدفعها لمحاولة تحقيق توازن بين الحفاظ على السيادة وعدم معاداة واشنطن في هذه المرحلة.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن التجربة الفنزويلية الأخيرة أظهرت أن معاداة الولايات المتحدة ليست خياراً جيداً، مستشهداً بمثول الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته أمام محكمة في نيويورك، وهو ما شكّل مثالاً واضحاً على تداعيات هذا المسار.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أكد رامي جبر أن وزير الطاقة الأمريكي أعلن أن عائدات النفط الفنزويلية ستخضع بالكامل للسيطرة الأمريكية، على أن تتولى الولايات المتحدة توزيعها بين الشعب الفنزويلي وشركات النفط الأمريكية، التي ستحصل على هذه العائدات كتعويض عن أعمالها في فنزويلا.

