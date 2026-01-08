واشنطن تحدد مصير فنزويلا.. ما السيناريوهات المحتملة بعد مادورو؟

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن المؤتمر الصحفي المقتضب الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الحرب الأمريكي جاء عقب حضورهما جلسات استماع في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، والتي خُصصت لمناقشة العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا.

وأوضح في تصريحات مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجلسات جاءت استجابة لمطالب الكونجرس بالحصول على إحاطة رسمية، بعد تنفيذ العملية دون علمه في بدايتها.

وأشار جبر إلى أن هناك تصوراً أمريكياً مبدئياً يتشكل حالياً بشأن المرحلة المقبلة في فنزويلا، يقوم على قيادة مرحلة انتقالية تتولاها ديلسي رودريجيز كرئيسة للبلاد، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن هذا الطرح يُنظر إليه من جانب رودريجيز على أنه انتقاص من السيادة الفنزويلية، ما يدفعها لمحاولة تحقيق توازن بين الحفاظ على السيادة وعدم معاداة واشنطن في هذه المرحلة.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن التجربة الفنزويلية الأخيرة أظهرت أن معاداة الولايات المتحدة ليست خياراً جيداً، مستشهداً بمثول الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته أمام محكمة في نيويورك، وهو ما شكّل مثالاً واضحاً على تداعيات هذا المسار.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أكد رامي جبر أن وزير الطاقة الأمريكي أعلن أن عائدات النفط الفنزويلية ستخضع بالكامل للسيطرة الأمريكية، على أن تتولى الولايات المتحدة توزيعها بين الشعب الفنزويلي وشركات النفط الأمريكية، التي ستحصل على هذه العائدات كتعويض عن أعمالها في فنزويلا.