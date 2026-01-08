قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «أودّ السفر إلى فنزويلا في المستقبل»، في إشارة إلى انفتاح محتمل على التعاون مع كاراكاس.

النفط وخفض الأسعار

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستستخدم النفط الفنزويلي، ما سيسهم -بحسب تعبيره- في خفض أسعار الخام عالميًا.

إعادة الإعمار بعوائد مربحة

وأوضح أن بلاده تعتزم إعادة بناء فنزويلا «بطريقة مربحة للغاية»، مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأمد.

دعم من الحكومة المؤقتة

وأشار إلى أن الحكومة الفنزويلية المؤقتة توفر لواشنطن «كل ما تراه ضروريًا» لتنفيذ خططها.

استخراج طويل الأمد

واختتم بالقول إن العمل على استخراج النفط الفنزويلي سيستمر لسنوات مقبلة.