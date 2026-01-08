ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، إن الولايات المتحدة تضع فنزويلا ضمن حساباتها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى نية بلاده العمل هناك لسنوات طويلة.

ترامب: أود السفر إلى فنزويلا مستقبلًا

أعرب ترامب عن رغبته في زيارة فنزويلا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البلاد تمثل فرصة مهمة على المستويين السياسي والاقتصادي.

النفط الفنزويلي في صدارة الخطط

أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستعتمد على النفط الفنزويلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خفض أسعار النفط الخام عالميًا.

خفض أسعار الخام عالميًا

وأوضح أن ضخ النفط الفنزويلي في الأسواق سيؤدي إلى استقرار الأسواق العالمية للطاقة وتقليل تكاليف الوقود.

إعادة بناء فنزويلا «بصورة مربحة»

قال ترامب إن بلاده تسعى إلى إعادة بناء فنزويلا بطريقة «مربحة للغاية»، بما يحقق مكاسب اقتصادية طويلة الأمد.

تعاون مع الحكومة الفنزويلية المؤقتة

وأشار إلى أن الحكومة الفنزويلية المؤقتة توفر للولايات المتحدة كل ما تراه ضروريًا لتنفيذ هذه الخطط.

استخراج النفط لسنوات طويلة

اختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن العمل في قطاع النفط الفنزويلي سيكون ممتدًا لسنوات، في إطار استراتيجية طاقة بعيدة المدى.