التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منار عبد العظيم

قال الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، إن الولايات المتحدة تضع فنزويلا ضمن حساباتها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى نية بلاده العمل هناك لسنوات طويلة.

 ترامب: أود السفر إلى فنزويلا مستقبلًا

أعرب ترامب عن رغبته في زيارة فنزويلا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البلاد تمثل فرصة مهمة على المستويين السياسي والاقتصادي.

 النفط الفنزويلي في صدارة الخطط

أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستعتمد على النفط الفنزويلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خفض أسعار النفط الخام عالميًا.

 خفض أسعار الخام عالميًا

وأوضح أن ضخ النفط الفنزويلي في الأسواق سيؤدي إلى استقرار الأسواق العالمية للطاقة وتقليل تكاليف الوقود.

 إعادة بناء فنزويلا «بصورة مربحة»

قال ترامب إن بلاده تسعى إلى إعادة بناء فنزويلا بطريقة «مربحة للغاية»، بما يحقق مكاسب اقتصادية طويلة الأمد.

 تعاون مع الحكومة الفنزويلية المؤقتة

وأشار إلى أن الحكومة الفنزويلية المؤقتة توفر للولايات المتحدة كل ما تراه ضروريًا لتنفيذ هذه الخطط.

 استخراج النفط لسنوات طويلة

اختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن العمل في قطاع النفط الفنزويلي سيكون ممتدًا لسنوات، في إطار استراتيجية طاقة بعيدة المدى.

