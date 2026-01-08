قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| المواعيد
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
بتكلفة 129 مليون جنيه.. «التنمية المحلية» تعلن مفاجأة لسكان 3 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حسم مصير رسوم ترامب الجمركية أمام المحكمة العليا الأمريكية الجمعة المقبل

الرئيس الأمريكي ترامب
الرئيس الأمريكي ترامب
وكالات

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية الجمعة أحكاماً في قضايا ذات تداعيات كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق تقرير رويترز الأربعاء 6 يناير.  

خلفية القضية  

أشارت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء إلى أنها قد تصدر قرارات في القضايا التي نوقشت عندما يجلس القضاة خلال جلسة مقررة يوم الجمعة.

المحكمة لا تعلن مسبقاً عن القضايا التي ستصدر بشأنها أحكام.  ويعد الطعن في رسوم ترامب من أكثر القضايا متابعة، إذ قد يؤثر على الاقتصاد العالمي ويشكل اختباراً رئيسياً لسلطات الرئيس.  

المرافعات والجدل القانوني  

وخلال المرافعات التي جرت في 5 نوفمبر، أبدى قضاة محافظون وليبراليون شكوكاً بشأن قانونية الرسوم التي فرضها ترامب بالاستناد إلى قانون صدر عام 1977 مخصص لحالات الطوارئ الوطنية.

وتتعلق القضية باستئناف إدارة ترامب بعد أن قضت محاكم أدنى بأن استخدامه غير المسبوق لذلك القانون تجاوز سلطاته.  

النفط يتراجع بأكثر من 1% عند التسوية بعد تصريحات ترامب عن فنزويلا

موقف ترامب  

وواصل ترامب التعبير عن قلقه من احتمال خسارة القضية. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة إن مثل هذا الحكم سيكون "ضربة فادحة" للولايات المتحدة.  

وفي منشور آخر الاثنين، كتب: "بفضل الرسوم الجمركية، بلدنا أقوى مالياً ومن منظور الأمن القومي، وأكثر احتراماً من أي وقت مضى".  

ترامب استند إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم على واردات من دول عدة، مبرراً ذلك بوجود حالة طوارئ وطنية مرتبطة بعجز الميزان التجاري الأميركي، واستخدم الرسوم على الصين وكندا والمكسيك كأداة ضغط للحد من تهريب عقار الفنتانيل المخدر إلى الولايات المتحدة.  

وبهذا، فإن يوم الجمعة المقبل قد يشهد صدور قرار تاريخي من المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلى جانب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية حساسة أخرى.

الوطني ترامب الإلكتروني النفط الرسوم الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الأمل الفنية الثانوية بنات للصم وضعاف السمع ضمن خطة تطوير مدارس ذوي الهمم

محافظ أسيوط يطمئن على أعمال تطوير مدرسة الأمل بنات للصم وضعاف السمع

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد ونش الإغاثة المرورية للتدخل السريع ورفع كفاءة التعامل مع الحوادث والأعطال

محافظ أسيوط يستقبل الطفل زياد حنفي محي

في بادرة إنسانية.. محافظ أسيوط يستقبل طفلًا كفيفًا وأسرته ويتكفل بعلاجه

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد