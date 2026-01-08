حسم مصير رسوم ترامب الجمركية أمام المحكمة العليا الأمريكية الجمعة المقبل

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية الجمعة أحكاماً في قضايا ذات تداعيات كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق تقرير رويترز الأربعاء 6 يناير.

خلفية القضية

أشارت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء إلى أنها قد تصدر قرارات في القضايا التي نوقشت عندما يجلس القضاة خلال جلسة مقررة يوم الجمعة.

المحكمة لا تعلن مسبقاً عن القضايا التي ستصدر بشأنها أحكام. ويعد الطعن في رسوم ترامب من أكثر القضايا متابعة، إذ قد يؤثر على الاقتصاد العالمي ويشكل اختباراً رئيسياً لسلطات الرئيس.

المرافعات والجدل القانوني

وخلال المرافعات التي جرت في 5 نوفمبر، أبدى قضاة محافظون وليبراليون شكوكاً بشأن قانونية الرسوم التي فرضها ترامب بالاستناد إلى قانون صدر عام 1977 مخصص لحالات الطوارئ الوطنية.

وتتعلق القضية باستئناف إدارة ترامب بعد أن قضت محاكم أدنى بأن استخدامه غير المسبوق لذلك القانون تجاوز سلطاته.

موقف ترامب

وواصل ترامب التعبير عن قلقه من احتمال خسارة القضية. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة إن مثل هذا الحكم سيكون "ضربة فادحة" للولايات المتحدة.

وفي منشور آخر الاثنين، كتب: "بفضل الرسوم الجمركية، بلدنا أقوى مالياً ومن منظور الأمن القومي، وأكثر احتراماً من أي وقت مضى".

ترامب استند إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم على واردات من دول عدة، مبرراً ذلك بوجود حالة طوارئ وطنية مرتبطة بعجز الميزان التجاري الأميركي، واستخدم الرسوم على الصين وكندا والمكسيك كأداة ضغط للحد من تهريب عقار الفنتانيل المخدر إلى الولايات المتحدة.

وبهذا، فإن يوم الجمعة المقبل قد يشهد صدور قرار تاريخي من المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلى جانب قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية حساسة أخرى.