تقرير: ترامب يدرس السيطرة على صناعة النفط الفنزويلية وخفض أسعار النفط

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه يعملون على مبادرة للسيطرة على قطاع النفط الفنزويلي في السنوات المقبلة، وأن الرئيس أبلغ مساعديه أنه يعتقد أن جهوده قد تُسهم في خفض أسعار النفط إلى 50 دولارًا للبرميل.

وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية أن الخطة قيد الدراسة تتضمن ممارسة الولايات المتحدة بعض السيطرة على شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA)، بما في ذلك شراء وتسويق الجزء الأكبر من إنتاج الشركة النفطي.

كما صرحت ديلسي رودريغيز، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، والتي كانت نائبة الرئيس نيكولاس مادورو الذي أُلقي القبض عليه وحُوكم في الولايات المتحدة، بأن بلادها "منفتحة على علاقات طاقة تعود بالنفع على جميع الأطراف"، وذلك بعد إعلان البيت الأبيض أنه "يعمل على إبرام اتفاقية نفطية" مع فنزويلا.

وأدلت رودريغيز بهذا التصريح خلال اجتماع مع قيادة الجمعية الوطنية الفنزويلية. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن شركات النفط الأمريكية تطالب "بضمانات جدية" من واشنطن قبل القيام باستثمارات ضخمة في فنزويلا، حيث دعا الرئيس دونالد ترامب هذه الشركات إلى دعم جهوده الرامية إلى "إعادة تشكيل أسواق الطاقة".