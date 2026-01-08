ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكولومبي، غوستافو بيترو، ودعاه للقاء في البيت الأبيض في "المستقبل القريب".



وغرد ترامب على منصته "تروث سوشيال": "كان شرفًا عظيمًا أن أتحدث مع رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، الذي اتصل لتوضيح وضع المخدرات والخلافات الأخرى بيننا. لقد قدّرت اتصاله وأسلوبه، وأتطلع إلى لقائه قريباً".

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ونظيره الكولومبي يتوليان الترتيبات الخاصة بهذا الاجتماع.

وتأتي هذه الدعوة بعد تصريحات مثيرة أطلقها ترامب يوم الأحد، وصف فيها الرئيس بيترو بأنه "رجل مريض يُحب صناعة الكوكايين وبيعه للولايات المتحدة، ولن يستمر في منصبه طويلًا".



وكشف مسؤول سابق في البيت الأبيض لشبكة CNN أن موضوع فنزويلا ومختبرات المخدرات كان جزءاً من المحادثة بين الزعيمين، في وقت تتواصل فيه التوترات بين واشنطن وبوغوتا حول قضايا المخدرات والعلاقات الثنائية.