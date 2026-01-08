الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي

دعا الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مطالباته بجرينلاند.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن دبلوماسي أوروبي القول : "يجب أن نكون مستعدين لمواجهة مباشرة مع ترامب... إنه عدواني، ونحن بحاجة إلى أن نكون في حالة تأهب قصوى".

وأضاف المصدر " إذا كانت الحكومات الأوربية السابقة لا تدرك خطورة تهديدات ترامب بالاستيلاء على جرينلاند، فإنها تدركها الآن. وأن المسؤولين الأوروبيين لم يعودوا يتجاهلون خطاب الرئيس الأمريكي المتصاعد، وأنهم "يبحثون بيأس عن خطة" لوقفه.



وكان الرئيس الأمريكي صرح أكثر من مرة أن جرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية، بينما رد رئيس وزراء جرينلاند السابق موتي إيغيدي بأن الجزيرة "غير معروضة للبيع ولن تباع أبدا".

وفي بيان مشترك، حذر رئيسا وزراء الدنمارك وجرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين على ضرورة احترام سلامة أراضيهما المشتركة.

وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة حتى الآن، ولكنها مُنحت الحكم الذاتي عام 2009، ما يسمح لها بإدارة شؤونها وتحديد سياستها الداخلية.