التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
english EN
أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي

ترامب
ترامب
محمود نوفل

دعا الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مطالباته بجرينلاند.

ونقل   موقع "بوليتيكو" عن دبلوماسي أوروبي القول : "يجب أن نكون مستعدين لمواجهة مباشرة مع ترامب... إنه عدواني، ونحن بحاجة إلى أن نكون في حالة تأهب قصوى".

وأضاف المصدر " إذا كانت الحكومات الأوربية السابقة لا تدرك خطورة تهديدات ترامب بالاستيلاء على جرينلاند، فإنها تدركها الآن. وأن المسؤولين الأوروبيين لم يعودوا يتجاهلون خطاب الرئيس الأمريكي المتصاعد، وأنهم "يبحثون بيأس عن خطة" لوقفه.


وكان الرئيس الأمريكي صرح أكثر من مرة أن جرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية، بينما رد رئيس وزراء جرينلاند السابق موتي إيغيدي بأن الجزيرة "غير معروضة للبيع ولن تباع أبدا".

وفي بيان مشترك، حذر رئيسا وزراء الدنمارك وجرينلاند، ميتي فريدريكسن وينس-فريدريك نيلسن، الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين على ضرورة احترام سلامة أراضيهما المشتركة.

وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة حتى الآن، ولكنها مُنحت الحكم الذاتي عام 2009، ما يسمح لها بإدارة شؤونها وتحديد سياستها الداخلية.

ترامب الاتحاد الأوروبي جرينلاند الدنمارك رئيس وزراء جرينلاند السابق

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

الكتاكيت

الزراعة: زيادة أسعار الدواجن في المواسم وفترات البرودة "أمر مقبول"

خدمات الصحة النفسية

الصحة تطلق حملة توعوية عن الفم والأسنان لمتلقي خدمات الصحة النفسية

طارق الرفاعي

الشكاوى الحكومية تتلقي آلاف الشكاوي بشأن الصحة والحماية الاجتماعية في ديسمبر

خدمات طبية وتوعوية

الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن خلال عيد الميلاد

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
