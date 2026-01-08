قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"
دعاء المظلوم المقهور .. يفرج الله همه ويستجيب له
وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية
جمال رائف: إسرائيل تفتح أبواب الجحيم في أفريقيا جنوب الصحراء
منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟
دعاء الفجر 19 شهر رجب يفتح لك أبواب الرزق.. اغتنم أوقات الاستجابة
استقرار عالمي ومحلي.. أسعار الحديد يوم الخميس
وزير الكهرباء: نجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات لأقل من 170 جراما
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من إقليم ذاتي الحكم إلى بؤرة نفوذ عالمي.. جرينلاند بين القاعدة الأمريكية والموارد الحيوية ومخاوف تمدد القوى الخارجية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رنا أشرف

تشهد جزيرة جرينلاند خلال السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا على خريطة الاهتمام الدولي، بعدما تحولت من إقليمٍ بعيد في أقصى شمال الأطلسي إلى واحدة من أكثر المناطق حساسية في معادلات الأمن العالمي والمنافسة الجيوسياسية بين القوى الكبرى.

 ويعود ذلك إلى ما تمتلكه الجزيرة من موقع استراتيجي فريد داخل نطاق القطب الشمالي، حيث تتقاطع عندها مصالح الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، فضلًا عن ما تحويه من موارد طبيعية وعناصر نادرة تمثل أهمية متنامية للصناعات العسكرية والتكنولوجية الحديثة.

 وفي هذا السياق، تكتسب تحليلات وتصريحات الخبراء أهمية خاصة  ومن بينهم الخبير السياسي كمال ريان الذي يؤكد أن جرينلاند لم تعد مجرد إقليم يتمتع بحكم ذاتي تابع لمملكة الدنمارك، بل باتت تمثل ركيزة محورية في منظومة الدفاع الأمريكية ومسرحًا مفتوحًا لتوازنات النفوذ الدولي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل وضعها السياسي والدور الذي يمكن أن تلعبه في خريطة القوة العالمية خلال المرحلة المقبلة.
 

خبير: إسرائيل تسعى لتعزيز حضورها في جرينلاند.. والجزيرة تمثل أهمية استراتيجية كبرى للأمن العالمي

وقال الخبير السياسي كمال ريان، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن جزيرة جرينلاند تمثل أهمية استراتيجية كبرى للولايات المتحدة الأمريكية، سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية، وهو ما يفسر الاهتمام الأمريكي المتجدد بها عبر العقود الماضية.

وأوضح كمال ريان أن جرينلاند تعد أكبر جزيرة في العالم وتقع في قلب القطب الشمالي، وتحتل موقعًا استراتيجيًا يتوسط أمريكا الشمالية وأوروبا، وهو ما يجعلها نقطة مثالية للإنذار المبكر ضد الصواريخ العابرة للقارات.

وأضاف أن الجزيرة تضم قاعدة جوية أمريكية تعد عنصرًا أساسيًا في منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية، بما يعزز من قدرات واشنطن الدفاعية في تلك المنطقة الحساسة.

الولايات المتحدة تسعى للاستفادة من موارد جرينلاند لتقليل اعتمادها على الصين

وأشار ريان إلى أن جرينلاند تحتوي على كميات مهمة من العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة والبطاريات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى الاستفادة من هذه الموارد في ظل محاولاتها تقليل الاعتماد على الصين في هذا المجال الحيوي.

ولفت الخبير الدولي إلى أن جرينلاند تعد إقليمًا ذاتي الحكم تابعًا لمملكة الدنمارك، حيث تمتلك حكومة وبرلمانًا منتخبين يتوليان إدارة شؤونها الداخلية، بينما تحتفظ الدنمارك بملفات الدفاع والسياسة الخارجية الخاصة بالإقليم.

وكشف كمال ريان أن الاهتمام الأمريكي بجرينلاند ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة حاولت شراء الجزيرة عقب صفقة شراء ألاسكا في القرن التاسع عشر، كما عرضت واشنطن عام 1946 مبالغ مالية لضمها، إلا أن الدنمارك رفضت ذلك وسمحت فقط بوجود عسكري أمريكي دائم على أراضيها.

وأضاف ريان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في وقت سابق عن أهمية جرينلاند للأمن القومي الأمريكي، ولوّح بإمكانية ضمها إلى الولايات المتحدة، غير أن هذه التصريحات بحسب وصفه لم تترجم إلى أي تحرك قانوني أو عسكري فعلي.

وأكد أن هذه التصريحات تظل في إطار الخطاب السياسي والإعلامي، ولا تعني بالضرورة وجود نية حقيقية للسيطرة على الجزيرة بالقوة.

وأوضح كمال ريان أن أي تغيير في وضع جرينلاند السياسي؛ يتطلب توافقًا قانونيًا بين شعب الجزيرة وسلطاتها المنتخبة والدنمارك، باعتبارها الدولة المسؤولة عن الدفاع والسياسة الخارجية، كما أن الأمر يرتبط أيضًا بمواقف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأشار إلى أن تصريحات رئيسة وزراء الدنمارك السابقة أكدت أن أي اعتداء أمريكي على جرينلاند قد يهدد مستقبل حلف الناتو ويقود إلى أزمة دولية واسعة.

واختتم كمال ريان تصريحاته مؤكدًا أن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى السيطرة بالقوة على جرينلاند يبقى أمرًا بالغ الصعوبة، في ظل التعقيدات القانونية والسياسية وتوازنات القوى الدولية، مشددًا على أن ما صدر من تهديدات أو تصريحات في هذا السياق يظل في معظمه أقرب إلى الرسائل السياسية والإعلامية منه إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
 

جرينلاند جزيرة جرينلاند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة حلف الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الاحتفال بميلاد السيد المسيح تجديد للوعي بنور نبي من أنبياء الله

الصلاة

هل تصح صلاة المغرب قضاء بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: أرباح الودائع البنكية حلال ويجوز للإنسان الانتفاع بها

بالصور

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد