قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
قسد: مقتل 8 مدنيين وإصابة 52 آخرين نتيجة القصف والاشتباكات في حلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خبير: إسرائيل تسعى لتعزيز حضورها في جرينلاند.. والجزيرة تمثل أهمية استراتيجية كبرى للأمن العالمي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رنا أشرف

شهدت قضية جزيرة جرينلاند خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا لافتًا؛ بعدما برزت تقارير وتقديرات تتحدث عن سعي إسرائيل لتعزيز حضورها داخل المنطقة، في ضوء ما تمثله الجزيرة من أهمية استراتيجية استثنائية بحكم موقعها الجغرافي ودورها المحتمل في معادلات الأمن الإقليمي والدولي. 

ويأتي هذا الاهتمام الإسرائيلي، ضمن سياق أوسع من التحركات المرتبطة بالمنافسة الجيوسياسية على المناطق ذات الثقل الاستراتيجي والموارد الحيوية، خاصة أن جرينلاند تعد إقليمًا يتمتع بحكم ذاتي تابعًا لمملكة الدنمارك، ما يجعل أي حديث عن النفوذ داخلها محل متابعة حساسة من جانب القوى الكبرى.

جرينلاند أكبر جزيرة في العالم.. موقعها بين أوروبا وأمريكا يجعلها نقطة إنذار مبكر للصواريخ العابرة للقارات

وقال الخبير السياسي كمال ريان، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن جزيرة جرينلاند تمثل أهمية استراتيجية كبرى للولايات المتحدة الأمريكية، سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية، وهو ما يفسر الاهتمام الأمريكي المتجدد بها عبر العقود الماضية.

وأوضح كمال ريان أن جرينلاند تعد أكبر جزيرة في العالم وتقع في قلب القطب الشمالي، وتحتل موقعًا استراتيجيًا يتوسط أمريكا الشمالية وأوروبا، وهو ما يجعلها نقطة مثالية للإنذار المبكر ضد الصواريخ العابرة للقارات.

وأضاف أن الجزيرة تضم قاعدة جوية أمريكية تعد عنصرًا أساسيًا في منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية، بما يعزز من قدرات واشنطن الدفاعية في تلك المنطقة الحساسة.

الولايات المتحدة تسعى للاستفادة من موارد جرينلاند لتقليل اعتمادها على الصين

وأشار ريان إلى أن جرينلاند تحتوي على كميات مهمة من العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة والبطاريات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى الاستفادة من هذه الموارد في ظل محاولاتها تقليل الاعتماد على الصين في هذا المجال الحيوي.

ولفت الخبير الدولي إلى أن جرينلاند تعد إقليمًا ذاتي الحكم تابعًا لمملكة الدنمارك، حيث تمتلك حكومة وبرلمانًا منتخبين يتوليان إدارة شؤونها الداخلية، بينما تحتفظ الدنمارك بملفات الدفاع والسياسة الخارجية الخاصة بالإقليم.

وكشف كمال ريان أن الاهتمام الأمريكي بجرينلاند ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة حاولت شراء الجزيرة عقب صفقة شراء ألاسكا في القرن التاسع عشر، كما عرضت واشنطن عام 1946 مبالغ مالية لضمها، إلا أن الدنمارك رفضت ذلك وسمحت فقط بوجود عسكري أمريكي دائم على أراضيها.

وأضاف ريان أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحدث في وقت سابق عن أهمية جرينلاند للأمن القومي الأمريكي، ولوّح بإمكانية ضمها إلى الولايات المتحدة، غير أن هذه التصريحات بحسب وصفه لم تترجم إلى أي تحرك قانوني أو عسكري فعلي.

وأكد أن هذه التصريحات تظل في إطار الخطاب السياسي والإعلامي، ولا تعني بالضرورة وجود نية حقيقية للسيطرة على الجزيرة بالقوة.

وأوضح كمال ريان أن أي تغيير في وضع جرينلاند السياسي؛ يتطلب توافقًا قانونيًا بين شعب الجزيرة وسلطاتها المنتخبة والدنمارك، باعتبارها الدولة المسؤولة عن الدفاع والسياسة الخارجية، كما أن الأمر يرتبط أيضًا بمواقف الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأشار إلى أن تصريحات رئيسة وزراء الدنمارك السابقة أكدت أن أي اعتداء أمريكي على جرينلاند قد يهدد مستقبل حلف الناتو ويقود إلى أزمة دولية واسعة.

واختتم كمال ريان تصريحاته مؤكدًا أن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى السيطرة بالقوة على جرينلاند يبقى أمرًا بالغ الصعوبة، في ظل التعقيدات القانونية والسياسية وتوازنات القوى الدولية، مشددًا على أن ما صدر من تهديدات أو تصريحات في هذا السياق يظل في معظمه أقرب إلى الرسائل السياسية والإعلامية منه إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.

جرينلاند البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات ترامب بضم اقليم جرينلاند جزيرة جرينلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

أكلات تشبع عيلة

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

مستقبل وطن الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد