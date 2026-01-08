ستارمر لترامب: مستقبل جرينلاند ليس مطروحا للبيع و لا يحدد بالقوة

تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عارضًا موقفه بشأن غرينلاند، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أمس أنه يدرس خيارات تشمل شراء الجزيرة، فضلًا عن استخدام القوة العسكرية.

وجاء في بيان الحكومة البريطانية: "ناقش الزعيمان العملية المشتركة لاعتراض ناقلة النفط الروسية مارينيرا، وآخر التطورات في القضية الأوكرانية، والعملية الأمريكية في فنزويلا"، وقبل ذلك، أكد ستارمر وقوفه إلى جانب الدنمارك في دفاعها عن غرينلاند، وأنه لا يحق لأي جهة أخرى تحديد مستقبلها.

وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض الأربعاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيار شراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك، رغم موجة الانتقادات التي أثارتها تصريحاته المتكررة حول رغبته في السيطرة على الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية.

وكانت كوبنهاغن ودول في حلف شمال الأطلسي قد أعربت عن رفضها القاطع للفكرة.

ومع تصاعد الجدل، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أنه سيلتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل، بعد طلب تقدمت به الدنمارك لإجراء مشاورات عاجلة. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الحديث الأميركي حول الملف، وفي أعقاب العملية العسكرية الأميركية التي أفضت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، الأمر الذي شجع ترامب على التلميح علناً إلى إمكانية التدخل في كل من غرينلاند وإيران وكوبا والمكسيك وكولومبيا.

ورفض ترامب استبعاد استخدام القوة للسيطرة على غرينلاند، في موقف أثار دهشة الدنمارك وحلفاء واشنطن في أوروبا، وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد صرحت بأن الرئيس يبحث “مجموعة من الخيارات” تشمل استخدام الجيش، قبل أن تضيف الأربعاء أن شراء الجزيرة مطروح أيضاً.