قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 66 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ستارمر لترامب: مستقبل جرينلاند ليس مطروحا للبيع و لا يحدد بالقوة

ستارمر
ستارمر
فرناس حفظي

تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عارضًا موقفه بشأن غرينلاند، وذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أمس أنه يدرس خيارات تشمل شراء الجزيرة، فضلًا عن استخدام القوة العسكرية. 

وجاء في بيان الحكومة البريطانية: "ناقش الزعيمان العملية المشتركة لاعتراض ناقلة النفط الروسية مارينيرا، وآخر التطورات في القضية الأوكرانية، والعملية الأمريكية في فنزويلا"،  وقبل ذلك، أكد ستارمر وقوفه إلى جانب الدنمارك في دفاعها عن غرينلاند، وأنه لا يحق لأي جهة أخرى تحديد مستقبلها.

وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض الأربعاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيار شراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك، رغم موجة الانتقادات التي أثارتها تصريحاته المتكررة حول رغبته في السيطرة على الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية.

وكانت كوبنهاغن ودول في حلف شمال الأطلسي قد أعربت عن رفضها القاطع للفكرة.

ومع تصاعد الجدل، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أنه سيلتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل، بعد طلب تقدمت به الدنمارك لإجراء مشاورات عاجلة. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الحديث الأميركي حول الملف، وفي أعقاب العملية العسكرية الأميركية التي أفضت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، الأمر الذي شجع ترامب على التلميح علناً إلى إمكانية التدخل في كل من غرينلاند وإيران وكوبا والمكسيك وكولومبيا.

ورفض ترامب استبعاد استخدام القوة للسيطرة على غرينلاند، في موقف أثار دهشة الدنمارك وحلفاء واشنطن في أوروبا، وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد صرحت بأن الرئيس يبحث “مجموعة من الخيارات” تشمل استخدام الجيش، قبل أن تضيف الأربعاء أن شراء الجزيرة مطروح أيضاً.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرينلاند البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس إجازة رسمية

هل الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

الطقس في مصر

الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل

ترشيحاتنا

أشرف غراب

مكاسب وأسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرا.. اقتصادي يكشف

سعر الذهب في الكويت

سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم

اسواق المال العربية

ختام تعاملات الأربعاء| اللون الأخضر يغلب على أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية إجازة رسمية

بالصور

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

كالسيوم ومناعة.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟
ماذا يحدث لطفلك عند تناول الزبادى بالسمسم؟

طريقة عمل كيك التفاح والقرفة الصحية

كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية
كيك التفاح و القرفه الصحية

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد