ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يحدد أي مدة زمنية لبقاء سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا، لكنه صرح بأنها ستكون "أطول بكثير" من عام.

وقال ترامب، في حوار مع "نيويورك تايمز": “تعتزم الولايات المتحدة خلال سيطرتها على فنزويلا، استخدام النفط وخفض أسعاره وتقديم مساعدات مالية لكاراكاس”.



ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يرغب في زيارة فنزويلا في المستقبل.

وأضاف: "أعترف أنني كنت أخشى أن تفشل العملية في فنزويلا كما فشلت عملية الرئيس كارتر في إيران والتي أدت إلى انهيار إدارته".

كما أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى تصريحات ترامب بأن تعافي قطاع النفط في فنزويلا سيستغرق سنوات.

وبينت “نيويورك تايمز” أن ترامب لم يجب عن سؤال حول ما الذي يمكن أن يدفعه لإرسال قوات إلى فنزويلا ، مشيرة إلى أن متانة العلاقات مابين الولايات المتحدة مع سلطات كاراكاس الحالية.

وختم ترامب قائلا: "السلطات المؤقتة في فنزويلا تقدم للولايات المتحدة ما تعتبره واشنطن ضروريا".



