قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وليد التمامي يقترح بحث وضع ضوابط لاستخدام الهاتف المحمول للأطفال حفاظا على صحتهم

النائب وليد التمامي
النائب وليد التمامي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استعرض النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول”، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وأشار النائب، إلى أنه في ضوء التحديات المجتمعية المتزايدة التي يشهدها العالم المعاصر نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، خاصة بين الأطفال، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس الصحة النفسية والعقلية والسلوكية للأجيال الناشئة، لا بد من دراسة واستصدار تشريع ينظم استخدام الهاتف المحمول للأطفال، أسوة بما تم اتخاذه من إجراءات وتشريعات في عدد من الدول المتقدمة مثل أستراليا وإنجلترا.

الحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم من المخاطر

وقال عضو مجلس الشيوخ: يأتي هذا الطلب انطلاقا من المسئولية الوطنية في الحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المفرط وغير المنضبط للتكنولوجيا الحديثة، والتي أثبتت العديد من الدراسات الطبية والتربوية ارتباطها بزيادة معدلات الإصابة باضطرابات طيف التوحد، وتأخر النمو اللغوي، وضعف التركيز، والعزلة الاجتماعية، فضلا عن التأثيرات السلبية على التحصيل الدراسي وبناء الشخصية.

وأكد النائب، أهمية الوقوف على رؤية الحكومة وخطتها التنفيذية للتعامل مع هذه الظاهرة ومدى جاهزية التشريعات الحالية لمواكبة هذه التحديات، ودور وزارات التربية والتعليم، والصحة، والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والامومة، في وضع إطار متكامل يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحماية الأطفال من مخاطرها.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، بحث إمكانية إصدار تشريع واضح ومحدد يضع ضوابط لاستخدام الهاتف المحمول للأطفال حفاظا على صحتهم النفسية والعقلية، وصونا لمستقبل الأجيال القادمة، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة لبناء الإنسان.

استخدام الهاتف الهاتف المحمول النائب وليد التمامي مجلس الشيوخ الحكومة الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة بفضل رؤية القيادة السياسية

الدكتورة أفنان الشعيبي

أفنان الشعيبي: حقوق المرأة الفلسطينية غير قابلة للتجزئة.. ونصرة صمودها اختبار حقيقي لمصداقية الخطاب الدولي

أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس إرادة سياسية جماعية وإدراكًا مشتركًا لأهمية د. أفنان الشعيبي

الشعيبي: تحويل التوصيات إلى سياسات ملموسة لحماية المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد