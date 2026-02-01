مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان للحكومة لتنفيذ توصيات تطوير التعليم والصحة والزراعة

أحال مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد.

وتتضمن تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة ولاء هرماس، بشأن تقييد منصة روبلوكس لحماية القيم الأخلاقية والتربوية للنشء، والنائب محمد رزق بشأن إلزام جميع المدارس بتركيب كاميرات مراقبة تغطى جميع أنحاء المدرسة بالكامل، وكذلك طلب النائب سلامة الرقيعي، بشأن إنشاء مدارس وأجنحة وإحلال وتجديد في نطاق مركز بئر العبد - محافظة شمال سيناء".

تقارير لجنة الصحة والسكان



كما أحال مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة هند جوزيف أمين شحاتة، بشأن تفعيل قرارات تطوير مستشفى القوصية المركزي - محافظة أسيوط، والنائب باسل محمد عادل، بشأن ورفع كفاءة مستشفى قرية الروضة مركز فاقوس محافظة الشرقية وتحويلها إلى وحدة طب أسرة مطورة وإنشاء وحدة إسعاف بها مع توفير سيارة إسعاف.

كما أحال الشيوخ طلب النائبة زينب فهيم، بشأن توفير جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى فاقوس المركزي، وكذلك تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محسن البطران بشأن توفير مستلزمات الإنتاج أسمدة - تقاوي - مبيدات بأسعار تتناسب مع المزارعين".