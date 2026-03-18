كأس خادم الحرمين الشريفين .. محرز يقود هجوم أهلي جدة ضد الهلال السعودي

أعلن الجهاز الفني الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني، عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي الهلال السعودي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، مباراة الهلال والأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: زكريا هوساوي، روجير إيبانيز، ريان حامد، علي مجرشي.

في خط الوسط: فالنتين أتانجانا، فرانك كيسيه، أنزو ميو.

في خط الهجوم: ويندرسون جالينو، إيفان توني، رياض محرز.