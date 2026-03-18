صندوق مكافحة الإدمان يوجه رسالة للشركة المتحدة بعد مشهد مسلسل علي كلاي
إسرائيل تستهدف قيادات إيرانية بارزة: مخاوف دبلوماسية واستراتيجية من التوتر الداخلي
وزير الرياضة يجتمع بجهاز منتخب مصر في استاد القاهرة.. صورة تكشف التفاصيل
إجماع برلماني على قرارات الحكومة بشأن الترشيد.. تحرك مبكر لمواجهة أزمة الطاقة العالمية
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك
اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب.. إسرائيل تؤكد الهجوم
صحيفة ماركا الإسبانية: تعذر الحصول على تأشيرات الدخول إلى إسبانيا
مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة على السعودية والإمارات وقطر
7 دقائق حاسمة أعادت محمد حمدي لاعب بيراميدز للحياة.. بطولة جديدة لرجال الإسعاف
دعونا نتخلى عن "البهرجة".. البابا تواضروس: وجود الكهرباء ولو قليلا أفضل من الظلام
تشكيل مباراة توتنهام وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
ضربة في قلب الطاقة.. ماذا يعني استهداف إسرائيل لحقل بارس الإيراني؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فضيحة تضرب واشنطن .. البيت الأبيض يفتح النار على تسريبات بعد استقالة كينت

في تصعيد جديد للأزمة السياسية داخل الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيقات موسعة بشأن تسريب معلومات حساسة، وذلك عقب الاستقالة المفاجئة لمدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، جو كينت، والتي أحدثت صدمة داخل دوائر صنع القرار في واشنطن.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريحات لقناة فوكس نيوز، أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن تسريب معلومات داخل الإدارة، مشددة على أن كل من يثبت تورطه سيُحاسب. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل حول مضمون رسالة الاستقالة التي قدمها كينت، والتي تضمنت اتهامات خطيرة تتعلق بملابسات الحرب على إيران.

وكان كينت قد أعلن استقالته احتجاجًا على الحرب، مؤكدًا في رسالته أنه "لا يمكنه دعم هذا النزاع بضمير مرتاح"، مشيرًا إلى أن إيران لم تكن تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة. وبذلك، أصبح أول مسؤول رفيع المستوى في إدارة دونالد ترامب يغادر منصبه على خلفية هذا الملف، ما يعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة الأمريكية بشأن الحرب.

وتضمنت رسالة كينت اتهامات صريحة بوجود "حملة تضليل" داخلية، قال إنها استندت إلى تقارير استخبارية غير دقيقة جرى استخدامها لإقناع الإدارة بوجود تهديد وشيك من إيران. كما ألمح إلى ضغوط من إسرائيل وجماعات ضغط داخل الولايات المتحدة لعبت دورًا في الدفع نحو اتخاذ قرار الحرب، وهو ما أثار عاصفة من الجدل السياسي والإعلامي.

في المقابل، رفض الرئيس ترامب هذه الاتهامات بشدة، وهاجم كينت علنًا، واصفًا إياه بأنه "ضعيف في المجال الأمني"، مضيفًا أن خروجه من المنصب "أمر جيد". كما شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن الادعاءات المتعلقة بتأثير أطراف خارجية على قرار الحرب "مهينة وسخيفة"، مؤكدة أن القرار اتُخذ بشكل مستقل.

وكشفت التصريحات الرسمية أن كينت لم يكن مشاركًا في المداولات الأخيرة المتعلقة بالحرب، في محاولة للتقليل من تأثير تصريحاته، إلا أن موقعه السابق يمنحه مصداقية كبيرة، إذ تولى تنسيق المعلومات الاستخبارية المرتبطة بالتهديدات الإرهابية، كما عمل مساعدًا لمديرة الاستخبارات الوطنية، ما أتاح له الاطلاع على ملفات حساسة.

وتُعد هذه الاستقالة مؤشرًا واضحًا على التوتر المتزايد داخل مؤسسات الحكم الأمريكية، خاصة مع استمرار الحرب وتزايد الانتقادات الداخلية. كما تعكس المخاوف من تسرب معلومات قد تؤثر على الأمن القومي أو تكشف خلافات عميقة داخل الإدارة.

وفي بُعد شخصي مؤثر، أشار كينت في رسالته إلى مقتل زوجته في سوريا عام 2019 خلال خدمتها العسكرية، معتبرًا أن تجربته الشخصية تجعله غير قادر على دعم "حروب لا تخدم مصالح الشعب الأمريكي"، على حد تعبيره.

في المجمل، تفتح هذه الأزمة بابًا واسعًا للتساؤلات حول آليات اتخاذ القرار داخل الإدارة الأمريكية، ومدى دقة المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها، في وقت تتصاعد فيه التحديات الخارجية والضغوط الداخلية، ما قد يجعل من ملف التسريبات واستقالة كينت نقطة تحول في مسار الجدل حول الحرب على إيران.

واشنطن البيت الأبيض كينت إيران الحرب علي إيران

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

صورة أرشيفية

أمطار رعدية ورياح وأتربة.. الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس حتى هذا الموعد

بسبب توزيع السحور.. مشاجرة بين مالك وعامل بمطبخ و3 سيدات بالسويس

صورة أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وسيارتين تريلا بطريق المحلة ـ طنطا

المتهم

مريض نفسي.. القبض على عاطل أدى حركات استعراضية عاري الجسد بالقليوبية

بالصور

بيزود الجمال وبيقلل التوتر.. مش هتصدق فوائد الشاي بلبن

الشاي بلبن
الشاي بلبن
الشاي بلبن

بعد ارتفاع الأسعار .. أشهر 5 سيارات سيدان مستعملة تقضي العيد بيها

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

التسمم الممبارى.. يؤدى إلى الوفاة بسبب الفسيخ

التسمم الممبارى .. يؤدى الى الوفاه بسبب الفسيخ
التسمم الممبارى .. يؤدى الى الوفاه بسبب الفسيخ
التسمم الممبارى .. يؤدى الى الوفاه بسبب الفسيخ

قبل سفريات العيد.. كيف تتجنب المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار؟

المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار
المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار
المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد