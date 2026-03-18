الجمعة أول أيام الفطر.. دول عربية وإسلامية توحد موعد العيد

أعلنت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء، ليكون يوم الخميس متمماً لشهر رمضان لعام 1447 هـ.

وجاء الإعلان الرسمي في السعودية عقب دعوة المحكمة العليا إلى تحري الهلال في التاسع والعشرين من رمضان، حيث أكدت شهادات الشهود العدول عدم رؤية الهلال، ما استدعى إكمال عدة الشهر ثلاثين يوماً.

وبناءً على ذلك، تقرر أن يكون الخميس 19 مارس هو المكمل لشهر رمضان، والجمعة هو أول أيام العيد.

وتزامن القرار السعودي مع إعلان مماثل في عدد من دول الخليج، إذ أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر النتيجة نفسها، مشيرة إلى تعذر رؤية الهلال.

كما أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، وهو ما أكدته أيضاً هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين، في حين أعلنت الكويت القرار ذاته دون تسجيل أي اختلاف.

وفي السياق العربي الأوسع، أعلنت دار الفتوى في لبنان عدم ثبوت رؤية الهلال، ليكون الخميس متمماً لشهر رمضان، والجمعة أول أيام العيد.

كما أعلن المفتي العام في الأراضي الفلسطينية النتيجة نفسها، في توافق مع ما أعلنته كل من اليمن والسودان والصومال وجيبوتي. وعلى صعيد متصل، أوضح مركز الفلك الدولي أن بعض الدول تعتمد على الحسابات الفلكية بدلاً من الرؤية الشرعية المباشرة، مع مراعاة إمكانية رؤية الهلال.

وفي هذا الإطار، أعلنت تركيا أن الجمعة هو أول أيام العيد بناءً على الحسابات الفلكية التي تشير إلى إمكانية رؤية الهلال يوم الخميس.

في المقابل، خالفت سنغافورة هذا التوجه، حيث أعلنت أن السبت 21 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر، نتيجة عدم إمكانية رؤية الهلال من أراضيها، وفق المعايير الفلكية المعتمدة لديها.