أخبار العالم

المقاولون العرب تفتح بابا لمشروعات ضخمة في غينيا الاستوائية .. تفاصيل مهمة

ائب وزير الخارجية للشئون الافريقية
ائب وزير الخارجية للشئون الافريقية
أ ش أ

استضافت وزارة الخارجية، الاجتماع التنسيقي بين مصر وغينيا الاستوائية؛ تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وترأس السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية، الوفد المصري، الذي ضم السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، وأعضاء القطاع الافريقي بالوزارة.. فيما ترأست ماريا انخليس نسانج، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين الاكواتوري، وفد بلادها.

وأكد نائب وزير الخارجية، على الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها بدولة غينيا الاستوائية.. مثمناً العلاقة الشخصية التي تربط بين رئيس الجمهورية الرئيس السيسي وبين الرئيس الاكواتوري.

كما أكد استعداد مصر لمواصلة التعاون – كشريك تنمية – مع غينيا الاستوائية في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للجانب الاكواتوري، ولاسيما مع وجود رغبة حقيقية من الجانب الاكواتوري في انخراط الشركات المصرية في مسيرة التنمية الاكواتورية، والبناء على التجارب الناجحة للشركات المصرية في السوق الاكواتوري مثل شركة المقاولون العرب وغيرها.

واستعرض نائب الوزير، التطورات ذات الصلة باستضافة مصر لقمة الاتحاد الافريقي لمنتصف العام في شهر يونيو 2026، بمدينة العلمين، بالإضافة الى قمة الاعمال المقرر اقامتها بالتزامن مع انعقاد هذه القمة، داعياً الوفد الاكواتوري الى قيامهم بتشجيع الشركات الاكواتورية ذات الثقل للمشاركة في قمة الاعمال.

من جانبها، نقلت نائبة وزير الخارجية الاكواتوري تحيات الرئيس الاكواتوري الى  رئيس الجمهورية، منوهة الى علاقات الأخوة التي تربط بين البلدين.

كما أكدت حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في قطاعات التنمية ذات الأولوية بالنسبة لغينيا الاستوائية.

وشارك فى الشق الفني للاجتماع ممثلون عن الوزارات الفنية المصرية ذات الصلة بملفات التعاون القائمة مع غينيا الاستوائية.

