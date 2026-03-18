علي جمعة: الحج الأكبر يجمع كل العبادات ويختلف عن العمرة

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن الحج الأكبر يحمل خصائص فريدة تميزه عن العمرة، مشيرًا إلى أنه يُسمى بهذا الاسم لسببين؛ الأول كونه أكثر عملًا من العمرة، والثاني أنه يجمع كل العبادات في وقت واحد، من الصلاة والصدقة والصيام والذبح والذكر والتلاوة والتضرع والمناجاة، بالإضافة إلى تعزيز صلة المسلمين وتعظيم شعائر الله.

وقال خلال برنامج "اعرف دينك" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الحج يشمل الطواف والسعي والمبيت والمناسك الأساسية مثل الوقوف بعرفة، مؤكدًا أن هذه الركائز تجعل الحج الأكبر تجربة روحية متكاملة تشمل الجوانب البدنية والمالية والروحية للمسلم.

أداء أكثر من عمرة

وأشار إلى أن أداء أكثر من عمرة في نفس السفرية ممكن، مبينًا أن ذلك يتم بعد الخروج من حدود الحرم المكي إلى أماكن مثل مسجد الجعرانة أو مسجد السيدة عائشة، حيث يمكن للمسلم أداء العمرة مرة أخرى بطريقة صحيحة وفق السنة النبوية.

