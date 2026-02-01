قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لحريق مصنع الجبس بأبو زنيمة.. انفجار خزانات مازوت يحول مدخل المدينة إلى سحابة دخان.. ووفاة عامل وإصابة اثنين

حريق مصنع الجبس فى أبو زنيمة
حريق مصنع الجبس فى أبو زنيمة
ايمن محمد
  • انفجار خزانات مازوت بمصنع بجنوب سيناء في أبو زنيمة بجنوب سيناء
  • الدخان يغطي الطريق الدولي.. ووفاة عامل وإصابة اثنين

تفاصيل اللحظات الأولى للحريق

اندلع حريق هائل داخل مصنع «جبس نجمة سيناء»، التابع لشركة سيناء للمنجنيز، بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، إثر انفجار خزانات مازوت أثناء تنفيذ أعمال صيانة داخل المصنع بواسطة إحدى الشركات الخاصة. 

وأسفر الحادث عن تصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان التي غطّت سماء المدينة والطريق الدولي الساحلي، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والمسافرين.

استنفار أمني وجهود مكثفة للإطفاء

وفور تلقي البلاغ، أخطر اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، باندلاع الحريق داخل المصنع الواقع بمنطقة صحراوية عند مدخل المدينة. وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية من مدن أبو زنيمة وأبو رديس ورأس سدر، إلى جانب مشاركة سيارات الإطفاء التابعة لشركات البترول وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بخليج السويس، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وأكد شهود عيان أن الدخان الكثيف غطّى الطريق الدولي بالكامل، وتسبب في حجب الرؤية بعدة مناطق، فيما واصل رجال الحماية المدنية جهودهم المكثفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإخماد النيران وتأمين محيط المصنع حفاظًا على سلامة المواطنين.

سبب الحريق وفقًا للمصادر الرسمية

وكشف مصدر مسؤول أن التحقيقات الأولية أكدت أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار خزانات مازوت داخل مصنع «جبس نجمة سيناء»، أثناء تنفيذ أعمال صيانة بالموقع، ما أدى إلى اشتعال النيران وانتشارها بسرعة داخل أرجاء المصنع.

الضحايا والإجراءات اللاحقة

وفي تطور مؤلم، تُوفي أحد مصابي الحريق متأثرًا بإصابته عقب نقله إلى مستشفى رأس سدر لتلقي العلاج، بينما لا يزال مصابان آخران يخضعان للرعاية الطبية داخل المستشفى ذاته، إثر إصابتهم بحروق متفرقة بمناطق مختلفة من الجسم. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن الحالة الصحية للمصابين الآخرين مستقرة نسبيًا، وتخضع للمتابعة الطبية المستمرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق، وتواصل حاليًا تنفيذ أعمال التبريد داخل المصنع تحسبًا لتجدد الاشتعال، مع بدء حصر الخسائر المادية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث وضمان عدم تكراره.

حريق أبو زنيمة مصنع الجبس إطفاء القصة الكاملة

