مؤشرات أولية.. ماجد ربيع يحسم مقعد خليج السويس بجنوب سيناء

أظهرت المؤشرات الأولية ونتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين داخل لجان الاقتراع بالدائرة الثانية بمحافظة جنوب سيناء، والتي تضم مدن طور سيناء، ورأس سدر، وأبو رديس، وأبو زنيمة، فوز المرشح ماجد ربيع بمقعد دائرة «خليج السويس» في انتخابات مجلس النواب.

وأسفرت نتائج جولة الإعادة عن حصول ماجد ربيع على 8000 صوت، مقابل 7600 صوت لمنافسه المرشح غريب أحمد حسان، في منافسة انتخابية قوية اتسمت بالتقارب في عدد الأصوات.

وعقب ظهور المؤشرات الدالة على الفوز، تجمع أنصار النائب الفائز أمام مقره الانتخابي، حيث سادت أجواء من الفرحة والاحتفالات تعبيرًا عن ثقتهم ودعمهم لاختياره ممثلًا عنهم تحت قبة البرلمان.

كما أكدت نتائج الفرز والحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الثانية «خليج السويس» بمحافظة جنوب سيناء فوز المرشح ماجد ربيع، الشهير بـ«الشيخ ماضي»، رمز «الفنجان»، بعضوية مجلس النواب، عقب منافسة انتخابية مع المرشح غريب حسان، رمز «الصقر».

وشهدت لجان الاقتراع بالدائرة أجواء انتخابية اتسمت بالانتظام والانضباط، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية، والتزام كامل بالإجراءات المنظمة لسير العملية الانتخابية.

وعقب إعلان النتيجة، سادت حالة من بين أنصار المرشح الفائز، الذين أعربوا عن ثقتهم في قدرة «الشيخ ماضي» على تمثيل أبناء الدائرة والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان،

في دعم مسيرة التنمية بمحافظة جنوب سيناء.