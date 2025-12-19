قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شجع منتخبك الوطني الآن| فيفا يطلق تذاكر مونديال كأس العالم 2026 بأسعار منخفضة.. تفاصيل الحجز
أذكار الصباح.. تمحو سيئاتك وتحصنك وترفع درجاتك
من بعبدا إلى البرلمان.. مدبولي يبحث مع قيادات لبنان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة
باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر
سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026| هتزيد كام
العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون
التعاون والتكامل في نهر النيل.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
أخبار البلد

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026| هتزيد كام

معاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى رفع الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني اول يناير 2026.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من  1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

تحسين قيم المعاشات

وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة و عمال المقاولات و التشييد و البناء و كذلك عمال الزراعة ....الخ . 

وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم  بها عن 100 مؤمن عليه، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى والأقصى رفع الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني اول يناير رفع الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني اول يناير ٢٠٢٦

