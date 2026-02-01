في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي

أعلن نادي ترومسو النرويجي عن توصل اتفاق رسمي مع النادي الأهلي يقضي بإعارة المهاجم البرتغالي يلتسين كامويش إلى صفوف المارد الأحمر، مع وجود بند إلزامي للشراء في نهاية الموسم.

وجاء في بيان ترومسو الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع الأهلي بشأن إعارة يلتسين كامويش، مع بند إلزام بالشراء، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته القادمة".

وكان كامويش قد انضم إلى ترومسو قبل عام، وخلال فترة وجوده مع الفريق أثبت نفسه سريعًا، إذ بدأ الموسم على مقاعد البدلاء لكنه تمكن من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية، وقدم مستويات مميزة على مدار الموسم.

وسجل المهاجم البرتغالي 14 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة في 27 مباراة خلال موسم 2025، ليصبح أحد أبرز اللاعبين المفضلين للجماهير على ملعب رومسا أرينا، مؤكدًا قدراته الهجومية الكبيرة.

وبحسب الاتفاق الجديد، سيدفع الأهلي مبلغًا لاستعارة كامويش حتى نهاية الموسم، مع إمكانية تحويل الإعارة إلى انتقال دائم في الصيف المقبل في حال استيفاء شروط معينة.