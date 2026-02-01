مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي

أبدى الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني لنادي شبيبة القبائل الجزائري، استياءه الشديد من الأداء الذي قدمه فريقه خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي، والتي انتهت بخسارة الشبيبة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد شبيبة القبائل لاستضافة النادي الأهلي في الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية خلال الموسم الجاري.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام عقب اللقاء، أشار زينباور إلى أن فريقه دخل المباراة دون الجاهزية الذهنية المطلوبة، مؤكدًا أن مثل هذه الهفوات لا يمكن تحملها في بطولة قارية تعتمد على أدق التفاصيل لحسم النتائج.

ولفت إلى أن الفريق المنافس نجح في استغلال كرة عرضية واحدة لترجمة تفوقه، في وقت فشل فيه لاعبو الشبيبة في استثمار الفرص التي أتيحت لهم خلال مجريات اللقاء.

وأوضح المدرب الألماني أن غياب الفعالية الهجومية كان واضحًا، سواء من الكرات الثابتة أو الصراعات الهوائية، وهو ما كلف الفريق الخروج بنتيجة سلبية، رغم التحسن النسبي في المستوى خلال الشوط الثاني عقب التغييرات التي أجراها على التشكيلة.

كما أقر زينباور بأن الظروف لم تخدم فريقه، في ظل محدودية التحضيرات قبل المواجهة، إضافة إلى غياب عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة بسبب الإصابات ورحيل بعض العناصر، الأمر الذي انعكس على الانسجام الجماعي داخل أرضية الملعب.

ووجه مدرب شبيبة القبائل رسالة حازمة للاعبيه، مشددًا على ضرورة رفع مستوى الأداء والتحلي بروح قتالية أكبر في المباريات المقبلة، معتبرًا أن المنافسة في دوري أبطال إفريقيا تتطلب أقصى درجات الالتزام والتركيز.