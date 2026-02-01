قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
رياضة

مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي

جوزيف زينباور
جوزيف زينباور
إسراء أشرف

أبدى الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني لنادي شبيبة القبائل الجزائري، استياءه الشديد من الأداء الذي قدمه فريقه خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي، والتي انتهت بخسارة الشبيبة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد شبيبة القبائل لاستضافة النادي الأهلي في الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية خلال الموسم الجاري.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام عقب اللقاء، أشار زينباور إلى أن فريقه دخل المباراة دون الجاهزية الذهنية المطلوبة، مؤكدًا أن مثل هذه الهفوات لا يمكن تحملها في بطولة قارية تعتمد على أدق التفاصيل لحسم النتائج.

ولفت إلى أن الفريق المنافس نجح في استغلال كرة عرضية واحدة لترجمة تفوقه، في وقت فشل فيه لاعبو الشبيبة في استثمار الفرص التي أتيحت لهم خلال مجريات اللقاء.

وأوضح المدرب الألماني أن غياب الفعالية الهجومية كان واضحًا، سواء من الكرات الثابتة أو الصراعات الهوائية، وهو ما كلف الفريق الخروج بنتيجة سلبية، رغم التحسن النسبي في المستوى خلال الشوط الثاني عقب التغييرات التي أجراها على التشكيلة.

كما أقر زينباور بأن الظروف لم تخدم فريقه، في ظل محدودية التحضيرات قبل المواجهة، إضافة إلى غياب عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة بسبب الإصابات ورحيل بعض العناصر، الأمر الذي انعكس على الانسجام الجماعي داخل أرضية الملعب.

ووجه مدرب شبيبة القبائل رسالة حازمة للاعبيه، مشددًا على ضرورة رفع مستوى الأداء والتحلي بروح قتالية أكبر في المباريات المقبلة، معتبرًا أن المنافسة في دوري أبطال إفريقيا تتطلب أقصى درجات الالتزام والتركيز.

جوزيف زينباور شبيبة القبائل الجزائري الجيش الملكي المغربي الأهلي دوري أبطل أفريقيا

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

