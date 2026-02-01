قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إحالة أوراق عامل للمفتي في التعدي على معاق ذهنيًا بمقابر البداري بأسيوط

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لإبداء الراي الشرعي في إعدامه لقيامه بهتك عرض معاق ذهنيا وسط مقابر العتمانية بمركز البداري وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ابريل للنطق بالحكم.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، عضوية المستشارين أحمد سيد حسين و أحمد محمد غلاب، نائبا رئيس المحكمة، و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.


تعود وقائع القضية رقم 3015 لسنة 2025 جنايات البداري الى ورود بلاغا من سيدة تدعى " منال . ر . ل " تتهم فيه " محمود . ع . م " 21 عاما ، عامل " و " فارس . ي . ع " باستدراج ابن عمها المجني عليه " عبد الكريم . ا . ل " 27 عاما ، معاق ذهنيا، إلى المقابر وقيامهما بهتك عرضه والتعدي عليه وقاما بتصويره ونشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك".


وتوصلت تحريات النقيب عبد الله أيمن العدوي معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري الى صحة الواقعة، حيث إن المجني عليه " عبد الكريم . ا . ل " معاق ذهنيا ويعاني من تأخر عقلي ومعتاد الذهاب الى قبر والده المتوفى لزيارته وري الزراعات وفي احدى المرات وعقب قيامه بزيارة قبر والده وري الزراعات وأثناء خروجه من المقابر قاما المتهمان " محمود . ع . م " 21 عاما ، عامل " و " فارس . ي . ع " باستدراجه عن طريق المحايلة إلى داخل المقابر وقام المتهم الأول بدفعه أرضا بالقوة، وعقب ذلك قام بحسر بنطال المجني عليه وخلع ملابسه والتعدي عليه وعند محاولة المجني عليه الاستغاثة وإبعاد المتهم عنه قام الأخير بالتعدي عليه بالخنق وكتم أنفاسه للوصول إلى غايته وأثناء ذلك قام المتهم الثاني " فارس . ي . ع " بتصويرهما بالهاتف المحمول الخاص به حال ارتكابهما الواقعة وعند ملاحظتهما لبعض السيدات قاما بالعدو هربا وتركا المجني عليه وسط المقابر .


وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري من ضبط المتهم الأول واعترف بتفاصيل الواقعة امام النيابة العامة والتي أحالته لمحكمة الجنايات .

