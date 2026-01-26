قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
عبد الغفار: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب
على هامش منتدى العقار 2026.. وزير الإسكان يعقد لقاء مع نظيره السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نصاب العلاج الروحانى .. القصة الكاملة لابتزاز صاحب حساب "الشيخة أميرة المصرية" في أسيوط

متهم
متهم
إيهاب عمر

لم يكن الحساب الذي حمل اسم " الشيخة أميرة المصرية " سوى ستار زائف لجريمة مكتملة الأركان، استغل من خلالها شاب عاطل ثقة ضحاياه، متخفيًا خلف ادعاءات العلاج بالقرآن وحل المشكلات الروحانية، قبل أن يحول الرسائل الخاصة إلى سلاح للتهديد والابتزاز، وهي الجرائم التي انتهت بحكم قضائي صارم بالسجن 15 عامًا من محكمة جنايات أسيوط.

خيط البداية


بدأت فصول القضية رقم 6337 لسنة 2024 جنايات البداري حين تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، عبر قسم المساعدات الفنية، بلاغات متزامنة من المجني عليهم " محمد. أ . ع "، و" هند . أ. م "، و " آلاء. م. ح "، كشفوا فيها عن تعرضهم لابتزاز من شخص مجهول يتخفى خلف حساب يحمل اسم " الشيخة أميرة المصرية ".

وبتقنين الإجراءات، أجرى النقيب كريم عمرو، الضابط بإدارة مكافحة جرائم الحسابات وتكنولوجيا المعلومات، تحريات موسعة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الفنية، والتي أثبتت صحة البلاغات، وأسفرت عن تحديد هوية صاحب الحساب الوهمي، وتبين أنه المتهم " محمود . ا . م "، 22 عامًا، مقيم قرية النواورة بمركز البداري ، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم داخل مسكنه، وبمواجهته بالأدلة والتحريات، أقر بارتكاب الوقائع كاملة.

فخ العلاج بالقرآن


كشفت التحقيقات أن المتهم تعمد الظهور في صورة المعالج الروحاني، مدعيًا قدرته على العلاج بالقرآن الكريم وفك الأعمال وحل المشكلات النفسية والاجتماعية وبهذا الأسلوب، نجح في استدراج المجني عليه " محمد . أ . ع " ، حيث أوهمه بقدرته على علاج المشكلات التي تعاني منها خطيبته، وطلب منه إرسال صور شخصية لها بزعم أن العلاج يتطلب ذلك، فاستجاب المجني عليه دون أن يدرك أنه وقع في فخ محكم.
وبمجرد حصول المتهم على الصور، انقلب المشهد تمامًا، وتحولت الرسائل من وعود بالعلاج إلى تهديد صريح بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يتم إرسال مبالغ مالية، فاضطر المجني عليه للرضوخ وإرسال الأموال عبر إحدى المحافظ الإلكترونية.


دوامة الابتزاز تتسع


ولم يكتف المتهم بضحاياه الأوائل، بل وسع دائرة نشاطه الإجرامي، حيث تواصل عبر الحساب الوهمي ذاته مع المجني عليهما " آلاء. م. ح " و" هند . أ . م "، مستخدمًا الأسلوب نفسه، حتى تمكن من الحصول على صور خاصة وخادشة للحياء.


وبعد ذلك، بدأ المتهم في إرسال عبارات تهديد واضحة، مطالبًا بمبالغ مالية نظير عدم نشر الصور، واستجابت المجني عليها " هند " لتلك التهديدات، وقامت بإرسال مبلغ مالي قدره 6000 جنيه للمتهم، في محاولة يائسة للحفاظ على خصوصيتها.

اعترافات بلا مواربة


وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بقيامه باستقطاب الرجال والسيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيس بوك”، من خلال حسابات وهمية ينتحل فيها صفة معالج روحاني، مدعيًا امتلاكه معرفة بالعلوم الروحانية وأعمال السحر والشعوذة، مستغلًا الظروف النفسية والاجتماعية للضحايا.


وأكد المتهم أنه كان يعمد عقب الحصول على الصور الخاصة إلى تهديد المجني عليهم بنشرها، مستخدمًا أسلوب الابتزاز الإلكتروني كوسيلة للحصول على الأموال.


حكم رادع


وبعد استعراض أوراق القضية، وسماع أقوال الشهود، والاطلاع على التحريات الفنية والاعترافات، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي، بمعاقبة المتهم بالسجن 15 عاما.

الشيخة أميرة المصرية العلاج بالقرآن المشكلات الروحانية السجن 15 عامًا جنايات البداري الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قسم المساعدات الفنية المشكلات النفسية صور شخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

مرموش

100% من الأهداف في الاتحاد| عمر مرموش يكتب رقما تاريخيا.. إيه الحكاية؟

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد