محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 11 حالة تعد في 3 مراكز خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ28

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ إزالة لـ 11 حالة تعد على أراضي زراعية ومباني مخالفة، وذلك خلال حملات مكبرة نفذت في 3 مراكز بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي ومخالفة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت مراكز الفتح، وساحل سليم، والقوصية، وأسفرت عن استرداد مساحة تقدر بنحو 4 قراريط و5 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة 70 متر مربع، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح نفذت إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم من إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية، بالإضافة إلى إزالة حالتين أخريين بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار حملات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد للمرحلة الأولى من الموجة الـ28، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، وضمان تحقيق المستهدف طبقًا للخطة الموضوعة.

وفي ختام تصريحاته، جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع جميع البلاغات بشكل فوري وحاسم وفقًا للقانون.

أسيوط إزالة لـ 11 حالة تعدي أراضي زراعية مباني مخالفة الموجة الـ28 لإزالة التعديات

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

