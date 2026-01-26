محافظ أسيوط يعلن حزمة مبادرات مجتمعية بالتعاون مع بيت العائلة المصرية لترسيخ التعايش الوطني

التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعضاء مجلس أمناء بيت العائلة المصرية بالمحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تفعيل دور اللجان الفرعية، بما يسهم في ترسيخ قيم التعايش والإخوة الوطنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

جاء اللقاء بحضور الأنبا ثاؤفيلس رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، والقس عاموس بسطا أمين مساعد بيت العائلة، إلى جانب نخبة من العلماء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشباب، والقيادات المجتمعية من أعضاء مجلس الأمناء.

وتناول الاجتماع مناقشة خطط بيت العائلة المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، ودعم المشروعات القومية بالمحافظة، في إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه محافظ أسيوط رسالة تحية وتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تقديرًا لرعايتهما ودعمهما المتواصل لبيت العائلة المصرية على مستوى الجمهورية، ودورهما في تعزيز قيم المواطنة ونشر السلام والحفاظ على النسيج الوطني الواحد والهوية المصرية.

وخلال الاجتماع، أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر عن إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، من بينها مبادرات لتكريم أوائل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وأوائل الكليات بجامعات أسيوط، دعمًا للتفوق العلمي وتحفيز النماذج المتميزة من أبناء المحافظة، كما أعلن عن إطلاق مسابقة في القطاع الزراعي لاختيار أفضل فلاح، وأفضل زراعة، وأفضل مربي ماشية، دعمًا للمزارعين وتشجيعًا للإنتاج وتحقيق تنمية زراعية حقيقية، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى معهد جنوب مصر للأورام وأسرهم، مع توفير الأدوية والعلاج والمستلزمات الطبية اللازمة، في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي يضطلع به بيت العائلة المصرية.

كما أشار إلى بحث تنظيم رحلة لزيارة مجمع الأديان بمنطقة سانت كاترين بجنوب سيناء، تأكيدًا على قيم المحبة والأخوة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، وتعزيز ثقافة المواطنة وقبول الآخر.

ودعا محافظ أسيوط أعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة إلى المشاركة في جلسات المجلس التنفيذي، دعمًا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتبادل الرؤى حول القضايا التي تمس المواطنين، مؤكدًا تقديم كامل الدعم لكافة أنشطة وفعاليات بيت العائلة، والترحيب بمشاركتهم في مختلف الفعاليات التي تنظمها المحافظة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الظواهر السلبية بالمجتمع، وعلى رأسها عادة الثأر، إلى جانب دعم قضايا التشغيل ومكافحة البطالة من خلال تغيير الثقافة المجتمعية تجاه التدريب والعمل والإنتاج، وبناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.