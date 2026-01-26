قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له تعرضك للحبس 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يعلن حزمة مبادرات مجتمعية بالتعاون مع بيت العائلة المصرية لترسيخ التعايش الوطني

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس أمناء بيت العائلة المصرية بالمحافظة
محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس أمناء بيت العائلة المصرية بالمحافظة
إيهاب عمر

التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعضاء مجلس أمناء بيت العائلة المصرية بالمحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تفعيل دور اللجان الفرعية، بما يسهم في ترسيخ قيم التعايش والإخوة الوطنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

جاء اللقاء بحضور الأنبا ثاؤفيلس رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط، والقس عاموس بسطا أمين مساعد بيت العائلة، إلى جانب نخبة من العلماء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشباب، والقيادات المجتمعية من أعضاء مجلس الأمناء.

وتناول الاجتماع مناقشة خطط بيت العائلة المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، ودعم المشروعات القومية بالمحافظة، في إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه محافظ أسيوط رسالة تحية وتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تقديرًا لرعايتهما ودعمهما المتواصل لبيت العائلة المصرية على مستوى الجمهورية، ودورهما في تعزيز قيم المواطنة ونشر السلام والحفاظ على النسيج الوطني الواحد والهوية المصرية.

وخلال الاجتماع، أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر عن إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، من بينها مبادرات لتكريم أوائل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وأوائل الكليات بجامعات أسيوط، دعمًا للتفوق العلمي وتحفيز النماذج المتميزة من أبناء المحافظة، كما أعلن عن إطلاق مسابقة في القطاع الزراعي لاختيار أفضل فلاح، وأفضل زراعة، وأفضل مربي ماشية، دعمًا للمزارعين وتشجيعًا للإنتاج وتحقيق تنمية زراعية حقيقية، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى معهد جنوب مصر للأورام وأسرهم، مع توفير الأدوية والعلاج والمستلزمات الطبية اللازمة، في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي يضطلع به بيت العائلة المصرية.

كما أشار إلى بحث تنظيم رحلة لزيارة مجمع الأديان بمنطقة سانت كاترين بجنوب سيناء، تأكيدًا على قيم المحبة والأخوة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، وتعزيز ثقافة المواطنة وقبول الآخر.

ودعا محافظ أسيوط أعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة إلى المشاركة في جلسات المجلس التنفيذي، دعمًا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتبادل الرؤى حول القضايا التي تمس المواطنين، مؤكدًا تقديم كامل الدعم لكافة أنشطة وفعاليات بيت العائلة، والترحيب بمشاركتهم في مختلف الفعاليات التي تنظمها المحافظة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الظواهر السلبية بالمجتمع، وعلى رأسها عادة الثأر، إلى جانب دعم قضايا التشغيل ومكافحة البطالة من خلال تغيير الثقافة المجتمعية تجاه التدريب والعمل والإنتاج، وبناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

أسيوط بيت العائلة المصرية مجلس أمناء بيت العائلة المصرية الأنبا ثاؤفيلس نائب رئيس جامعة الأزهر مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك أمين عام بيت العائلة بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

ترشيحاتنا

الأهلي وبيراميدز

ترتيب دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثالثة وتصدر الأهلي وبيراميدز

عبد الله السعيد

عبد الله السعيد يهنئ احمد حجازي بعيد ميلاده

منتخب مصر لكرة اليد

موعد مباراة مصر المقبلة في الدور الرئيسي لأمم أفريقيا لليد

بالصور

بشرتها تشعل الغيرة بين الفتيات.. مي عز الدين تثير التساؤلات حول البوتكس والفلير

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

سعاد حسني
سعاد حسني
سعاد حسني

كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟.. احذر هذه الأعراض فورا

اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بابا وماما جيران
بابا وماما جيران
بابا وماما جيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد