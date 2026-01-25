الهدايا وصلت وصاحبها رحل.. الموت يغيب ابن أسيوط قبل احتضان طفلتيه

لم يكن يعلم أن حقائبه التي امتلأت بالهدايا ستكون شاهدة على الرحلة الأخيرة في عمره.

عوض فرحان أحمد، ابن قرية عرب مطير بمركز الفتح في أسيوط، شاب يبلغ من العمر 27 عاما ، حمل قلب الأب وسافر قبل عام ونصف إلى السعودية، بحثًا عن حياة أكرم لأسرة صغيرة تنتظره كل مساء بالدعاء.

سافر ليعمل

كان يعدّ الأيام واحدًا تلو الآخر، يتخيل لحظة العودة، ضحكة طفلتيه، واحتضانهما الذي طال انتظاره.



عمل واجتهد، وتحمل مرارة الغربة، وكل ما في باله أن يعود محمّلًا بما يُسعد قلبَيهما الصغيرين. اشترى الملابس، الألعاب، وكل ما طلباه يومًا، فلا شيء عند الأب أغلى من فرحة أبنائه.

وحين حان موعد العودة، حزم أمتعته، وحجز تذكرته، ووصل إلى أرض الوطن سالمًا.

كانت السعادة تسبقه بخطوات، ولم يتبقَّ سوى ساعات تفصله عن قريته وبيته وأحبابه.

استقل سيارة ميكروباص متجهًا إلى أسيوط، ظنًّا أن الطريق صار أقصر من أي وقت مضى.

لكن على الطريق

حادث طريق

الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، وتحديدًا بالقرب من ملوي، انقلبت السيارة، وتوقفت الرحلة فجأة رحل عوض قبل أن يطرق باب بيته، قبل أن يحتضن طفلتيه، قبل أن يرى فرحة أعينهما بما حمله لهما من الغربة.

استيقظت قرية عرب مطير على خبرٍ كسر القلوب، وباتت الطفلتان تنتظران أبًا لن يعود، وزوجة فقدت سندها.