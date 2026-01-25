محافظ أسيوط يلتقي أهالي بني رافع .. ويؤكد: التواصل المباشر وحل المشكلات أولوية |صور

واصل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لقاءاته الجماهيرية الموسعة، حيث التقى أهالي قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، داخل مقر المركز التكنولوجي بالقرية، في لقاء حمل رسائل طمأنة وحزم في آنٍ واحد، عاكسًا توجهات المحافظة الجادة نحو تحسين مستوى الخدمات ومواجهة أية ظواهر سلبية تهدد استقرار المجتمع، وذلك في إطار نهجه الميداني المتواصل والاقتراب المباشر من نبض الشارع.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية المعنية، في مقدمتهم حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعزة عبد العال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الجهات الخدمية، وقيادات دينية إسلامية ومسيحية، ولفيف من القيادات الشعبية، وسط حضور واسع من أهالي القرية.

وفي مستهل كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالتواجد بين أهالي بني رافع، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تأتي في صميم سياسة المحافظة القائمة على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع، والعمل على حلها في إطار القانون وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمواجهة الظواهر السلبية التي تضر بالمجتمع وتؤثر في تماسكه، مشددًا على أن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن تنفيذ المشروعات، بل يمثل حجر الأساس لأي تنمية حقيقية. وفي هذا السياق، نوّه المحافظ إلى أن محافظة أسيوط عقدت خلال الفترة الماضية عدة مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية، استهدفت تنمية الوعي الوطني لدى النشء والشباب، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وتطرق المحافظ إلى عدد من الظواهر التي تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها، من بينها الاتجار غير المشروع في الأسمدة وحرمان المزارعين المستحقين منها، فضلًا عن مخاطر الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي في سلوكيات الأطفال والشباب، وما قد تسببه من حالات انفلات مجتمعي أو سلوكيات عدائية دخيلة على المجتمع الأسيوطي المعروف بقيمه وتقاليده.

وفي ملف الخدمات، استعرض محافظ أسيوط جهود المحافظة في تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين، مشيرًا إلى توفير المستشفى العائم لدعم المنظومة الصحية، والكراكات المخصصة لتطهير الترع والمصارف، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفيما يخص ضبط الأسواق، أكد اللواء أبو النصر أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة لضبط أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء، حيث يتم طرحها بسعر 290 جنيهًا للكيلو، مع توجيه رؤساء المراكز والمدن بفتح محال جزارة تلتزم بالسعر المخفض، دعمًا للأسر البسيطة ومحدودي الدخل.

كما أشار المحافظ إلى دعم الجمعيات الأهلية الجادة من خلال توفير رؤوس ماشية وجاموس حلاب، وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بما يحقق لهم مصدر دخل مستدام، ويعزز جهود التمكين الاقتصادي بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، استمع محافظ أسيوط إلى مطالب ومشكلات عدد من أهالي القرية، ووجّه رئيس مركز ومدينة منفلوط بسرعة فحص هذه الشكاوى ودراستها ميدانيًا، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن باب المحافظة مفتوح أمام الجميع، وأن خدمة المواطن تظل على رأس أولويات العمل التنفيذي بأسيوط.