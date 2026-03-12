بقرار مرتقب من ياسين منصور.. إعادة ترتيب قطاع الكرة في الأهلي

نشر الناقد الرياضي أحمد درويش منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، كشف خلاله عن تحركات جديدة داخل النادي الأهلي لإعادة هيكلة قطاع الكرة، وذلك استنادًا إلى تقارير صحفية متداولة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أحمد درويش أن هناك نية من جانب ياسين منصور لتعيين مدير رياضي أجنبي خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل داخل قطاع الكرة بالنادي.

وأشار إلى وجود اتجاه أيضًا لإنشاء إدارة خاصة بالتعاقدات، على أن يتولى رئاستها عصام سراج، ضمن خطة تنظيم ملف الصفقات بشكل أكثر احترافية.

وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على تشكيل إدارة إسكاوتنج جديدة تضم 5 أفراد، على أن تضم هذه الإدارة عددًا من المدربين السابقين ضمن فريق العمل، من أجل متابعة المواهب واللاعبين بشكل أدق.

ولفت إلى أن أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى إدارة الإسكاوتنج سبق له العمل في دوري الدرجة الثانية، في إطار البحث عن عناصر تمتلك خبرات مختلفة لدعم قطاع الكرة داخل الأهلي.