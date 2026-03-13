مسلسل حكاية نرجس.. تامر نبيل يكتشف سر ريهام عبد الغفور

تتصاعد الأحداث بشكل درامي في علاقة سعد (تامر نبيل) ونرجس (ريهام عبد الغفور) حيث يكتشف سرها التي حاربت لإخفاءه سنين طويلة، وذلك في أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حكاية نرجس الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصة WATCH It.

يكتشف سعد عدم حَمل نرجس كما تدّعي، بعدما أخبرته هدى بما رأته حين ذهبت لزيارة نرجس ووجدتها بدون البطن المصطنعة التي ترتديها أمامهم، هذا الاكتشاف يفتح باب الشكوك على مصراعيه، ويدفعهم للتفكير في احتمال أخطر، هل يمكن أن تكون نرجس قد سرقت يوسف ابنها الأول؟

وفي هذا المشهد تتبدل ملامح سعد بشكل لافت؛ فالرجل الذي كان يعيش حالة من القلق والخوف بعد خسارته لأموال نرجس إثر مصادرة الكونتينر، تظهر على وجهه فجأة نظرة مختلفة، تحمل قدرًا من الشر والاستمتاع بما يحدث. هل يتحول هذا السر إلى ورقة ضغط قد يستخدمها سعد لاحقًا لتهديد نرجس وإيقافها عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضده؟

وتأتي هذه المواجهة في ظل تورط سعد مع نرجس بوصل أمانة مقابل الأموال التي أعطتها له ليستثمرها في مشروع استيراد كونتينر ملابس من الصين، وهي الورقة التي لا تتوقف عن التلويح بها، مهددة إياه باللجوء للقانون إذا لم يسدد المبلغ في أقرب وقت.

قصة مسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس مسلسل دراما اجتماعي يدور حول نرجس امرأة ثلاثينية تعاني من ضغوط اجتماعية بعد طلاقها ووصمها بالعقم، لتنغمس في أكاذيب وجرائم لتكوين أسرة وهمية تقودها لمصير قاسٍ.

المسلسل من بطولة ريهام عبدالغفور وحمزة العيلى، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمى. قام بمعالجة وسيناريو والحوار عمار صبري، فكرة وإخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش.