الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
باسم العلاج الروحاني.. 15عاما سجنا لمتهم ابتزاز إلكتروني في أسيوط

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عاطل بالسجن 15 عاما لقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي باسم " الشيخة أميرة المصرية " واستخدامه في الابتزاز وطلب مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 6337 لسنة 2024 جنايات البداري الى ورود بلاغات الى قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من المجني عليهم " هند . أ . م " و " الاء . م . ح " و " محمد . أ . ع " بقيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب باسم " الشيخة أميرة المصرية " بإيهامهم بقدرته على العلاج بالقرآن ومراسلتهم وبعد قيامهم بإرسال صور شخصية قام بابتزازهم وقام بالتحصل على مبالغ مالية منهم مقابل عدم نشر الصور.

وبتقنين الإجراءات توصل تحريات النقيب كريم عمرو الضابط بإدارة مكافحة جرائم الحسابات وتكنولوجيا المعلومات باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة إلى صحة الواقعة وأن صاحب الحساب المتهم " محمود . ا . م " 22 عاما مقيم قرية النواورة مركز البداري.

وأشارت التحريات الى ان المتهم قام بإرسال العديد من الرسائل إلى المجني عليهم طلب منهم ارسال صور عارية ومبالغ مالية مدعيا قدرته على العلاج الروحاني و أعمال السحر فاستجابت له المجني عليها الأولى وعقب ذلك قام بتهديدها بهذه الصور وطالب منها مبالغ مالية وقامت المجني عليها بإرسال مبلغ  6000 جنيه.

وتمكن النقيب كريم عمرو الضابط بإدارة مكافحة جرائم الحسابات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط المتهم بمسكنه.

وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة وأنه يقوم استقطاب واستغلال الرجال والسيدات على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " من خلال حسابات وهمية ينتحل من خلالها المتهم صفة معالج روحاني وأنه على دراية بالعلوم الروحانية و أعمال السحر والشعوذة وعقب ذلك يقوم باستغلال الصور التي قام المجني عليهم بارسالها له في تهديدهم وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية.

