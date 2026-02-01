القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والذى يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة أساليب تطوير الأداء بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته.

تضمن اللقاء عروضا تقديمية لعدد من قادة القوات المسلحة تناولت أحدث المستجدات والتحديات الراهنة وجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصري، وكذا أساليب العمل داخل القوات المسلحة وآليات تطويرها وتحديثها بما يواكب التطورات المتلاحقة فى مختلف المجالات العسكرية.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى صون مقدرات الوطن، مؤكداً ضرورة قيام القادة والضباط على كافة المستويات بالمحافظة على مستوى الإستعداد القتالى لوحداتهم والإهتمام بالمقاتلين بإعتبارهم الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة ليكونوا قادرين على تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم بكفاءة وإتقان وروح معنوية عالية، وكذلك أهمية التسلح بالوعى المستنير لما تشهده المرحلة الحالية من تحديات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه .