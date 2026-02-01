قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
وزير قطاع الأعمال: طفرة إنتاجية وصناعية مرتقبة بعد المرحلة الثانية من تطوير غزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

صيام الأيام البيض
صيام الأيام البيض
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" حكم صيام يوم واحد فقط من الأيام البيض (13 و14 و15 من كل شهر هجري)، وما إذا كان ذلك يكفي بدلاً من صيام الأيام الثلاثة بالكامل.

وأكدت الدار أن صيام الأيام البيض هو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: "أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" (رواه متفق عليه). وهذا الحديث يُظهر فضل صيام الأيام الثلاثة في كل شهر هجري.

حكم صيام يوم واحد من الأيام البيض

فيما يتعلق بالصيام المتعلق بهذه الأيام، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز صيام يوم واحد فقط من الأيام البيض، لكنها أشارت إلى أن المسلم الذي يكتفي بيوم واحد فقط لن يحصل على نفس الأجر الذي يحصل عليه من يصوم الأيام الثلاثة كاملة.

 وفي حالة إذا فات المسلم صيام أحد أيام هذه الأيام البيض، يمكنه تعويضه بصيام يوم آخر من نفس الشهر الهجري، مستندة في ذلك إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قال: "إذا صمت من الشهر ثلاثاً، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" (رواه الترمذي وقال: حديث حسن).

حكم صيام الأيام البيض متفرقة

وأضافت دار الإفتاء أنه يمكن للمسلم الذي لم يتمكن من صيام الأيام البيض في أيامها المحددة (13 و14 و15 من الشهر الهجري) أن يصوم ثلاثة أيام أخرى من الشهر، مُستدلة في ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال: "لا أبالي من أي أيام الشهر صمت"، مما يعني أن الصيام ليس محصورًا في الأيام المحددة، بل يمكن توزيعه على أيام أخرى من الشهر.

وأشارت الدار أيضًا إلى أنه ليس من الضروري أن تكون الأيام البيض متتالية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام الثلاثة في بعض الأحيان بشكل متفرق، وبالتالي لا يشترط تتابع الأيام.

حكم نسيان صيام اليوم الأول من الأيام البيض

وفيما يتعلق بمن نسي صيام اليوم الأول من الأيام البيض، أكدت دار الإفتاء أنه لا حرج عليه في صيام اليومين المتبقيين من الأيام البيض.

 وإذا أراد المسلم أن يتطوع بصيام يوم آخر لتعويض اليوم الفائت، فإنه يجوز له ذلك أيضًا. ولفتت الدار إلى أن صيام الأيام البيض هو سنة مستحبة، وليست فرضًا، رغم أن صيامها بالكامل يعد الأفضل والأكمل.

 

 فضل صيام الأيام البيض

أكدت دار الإفتاء على فضل صيام الأيام البيض، مشيرة إلى أن هذه العبادة تساهم في زيادة الأجر وتقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى.

 وأوضحت أن صيام الأيام البيض يعزز الإيمان ويكسب المسلم ثوابًا عظيمًا سواء صامها متتالية أو متفرقة، وفقًا لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أوصاني خليلي بثلاث: صيام الأيام البيض من كل شهر، وركعتي الضحى، والوتر قبل النوم".

وأكدت الدار على أهمية اغتنام هذه الأيام المباركة بالتوبة والصيام، حيث إنها فرصة للتقرب إلى الله وزيادة الحسنات.

صيام الأيام البيض دار الإفتاء صيام التطوع حكم صيام الأيام البيض متفرقة حكم صيام يوم واحد من الأيام البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بالصور

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد