صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" حكم صيام يوم واحد فقط من الأيام البيض (13 و14 و15 من كل شهر هجري)، وما إذا كان ذلك يكفي بدلاً من صيام الأيام الثلاثة بالكامل.

وأكدت الدار أن صيام الأيام البيض هو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: "أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" (رواه متفق عليه). وهذا الحديث يُظهر فضل صيام الأيام الثلاثة في كل شهر هجري.

حكم صيام يوم واحد من الأيام البيض

فيما يتعلق بالصيام المتعلق بهذه الأيام، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز صيام يوم واحد فقط من الأيام البيض، لكنها أشارت إلى أن المسلم الذي يكتفي بيوم واحد فقط لن يحصل على نفس الأجر الذي يحصل عليه من يصوم الأيام الثلاثة كاملة.

وفي حالة إذا فات المسلم صيام أحد أيام هذه الأيام البيض، يمكنه تعويضه بصيام يوم آخر من نفس الشهر الهجري، مستندة في ذلك إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قال: "إذا صمت من الشهر ثلاثاً، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" (رواه الترمذي وقال: حديث حسن).

حكم صيام الأيام البيض متفرقة

وأضافت دار الإفتاء أنه يمكن للمسلم الذي لم يتمكن من صيام الأيام البيض في أيامها المحددة (13 و14 و15 من الشهر الهجري) أن يصوم ثلاثة أيام أخرى من الشهر، مُستدلة في ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال: "لا أبالي من أي أيام الشهر صمت"، مما يعني أن الصيام ليس محصورًا في الأيام المحددة، بل يمكن توزيعه على أيام أخرى من الشهر.

وأشارت الدار أيضًا إلى أنه ليس من الضروري أن تكون الأيام البيض متتالية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام الثلاثة في بعض الأحيان بشكل متفرق، وبالتالي لا يشترط تتابع الأيام.

حكم نسيان صيام اليوم الأول من الأيام البيض

وفيما يتعلق بمن نسي صيام اليوم الأول من الأيام البيض، أكدت دار الإفتاء أنه لا حرج عليه في صيام اليومين المتبقيين من الأيام البيض.

وإذا أراد المسلم أن يتطوع بصيام يوم آخر لتعويض اليوم الفائت، فإنه يجوز له ذلك أيضًا. ولفتت الدار إلى أن صيام الأيام البيض هو سنة مستحبة، وليست فرضًا، رغم أن صيامها بالكامل يعد الأفضل والأكمل.

فضل صيام الأيام البيض

أكدت دار الإفتاء على فضل صيام الأيام البيض، مشيرة إلى أن هذه العبادة تساهم في زيادة الأجر وتقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى.

وأوضحت أن صيام الأيام البيض يعزز الإيمان ويكسب المسلم ثوابًا عظيمًا سواء صامها متتالية أو متفرقة، وفقًا لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أوصاني خليلي بثلاث: صيام الأيام البيض من كل شهر، وركعتي الضحى، والوتر قبل النوم".

وأكدت الدار على أهمية اغتنام هذه الأيام المباركة بالتوبة والصيام، حيث إنها فرصة للتقرب إلى الله وزيادة الحسنات.