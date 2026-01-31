دار الإفتاء: إحياء ليلة النصف من شعبان جائز شرعًا والاجتماع لها أرجى للقبول

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توضيحًا مهمًا بشأن حكم إحياء ليلة النصف من شعبان، مؤكدة أن إحياء هذه الليلة المباركة جائز شرعًا على اختلاف الصور والأحوال.

وأوضحت دار الإفتاء أن إحياء ليلة النصف من شعبان يجوز أن يكون فرادى أو جماعات، كما يجوز أن يكون سرًّا أو جهرًا، وفي المساجد أو غيرها، بشرط الالتزام بالآداب العامة، وعدم التشويش على المصلين، والالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك.

وأكدت أن الاجتماع على إحياء هذه الليلة أولى وأرجى للقبول، مشيرة إلى أن النصوص الواردة في فضل إحياء ليلة النصف من شعبان جاءت مطلقة، والأمر المطلق يقتضي العموم في الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، ولا يجوز تقييده بشكل معين دون دليل شرعي، لأن في ذلك تضييقًا لما وسّعه الله ورسوله ﷺ.

وشددت دار الإفتاء على أن شهر شعبان له مكانة عظيمة، إذ تُرفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، داعية المسلمين إلى اغتنام هذه الليلة بالإكثار من الدعاء والاستغفار والذكر والصلاة، لما فيها من نفحات ربانية وفرص للتوبة وتجديد العهد مع الله.

موعد ليلة النصف من شعبان 2026

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير كان أول أيام شهر شعبان، وبناءً على ذلك فإن ليلة النصف من شعبان لعام 2026 تحل مع دخول ليلة الرابع عشر من شعبان، والتي توافق ليلة الاثنين 2 فبراير، وتستمر حتى طلوع فجر يوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

وسميت هذه الليلة بليلة النصف من شعبان لوقوعها في منتصف الشهر الهجري، كما يتوافق يومها مع يوم الثلاثاء 3 فبراير.

ومع حلول منتصف شهر شعبان 2026، يتسابق المسلمون إلى الإكثار من العبادات والطاعات، ويأتي في مقدمة الأعمال المستحبة في هذا التوقيت المبارك صيام يوم النصف من شعبان، لما له من فضل وأثر عظيم في التقرب إلى الله تعالى.