أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي الإجراء المتوقع مع الفنان السودانى محمود سراج بعد تصريحاته التى تداولت خلال الساعات الماضية وإساءته لمصر كما اتهم من قبل الجمهور المصرى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفى هذا السياق، قال اشرف زكى فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” انه سيبدأ الفحص والتأكد من تصريحات محمود سراج فى اجتماع سيقام فى النقابة غدًا الأحد ، وبناءً عليه يتم تحديد الخطوة المقبلة.

من هو محمود السراج

محمود السراج هو مُمثل ومؤلف موسيقي سوداني ودرس التأليف الموسيقي في معهد الموسيقى والمسرح، كان أول عمل سينمائي هو فيلم “ويبقى الأمل”مع المخرج السوداني عبد الرحمن محمد.

أعمال محمود سراج

وشارك فى عدد من الأعمال ابرزها: مسلسل بطن الحوت 2023، ومسلسل خارج السيطرة 2021، ومسلسل قلع الحجر 2024 ومسلسل سيد الناس 2025.