أشرف زكي يطمئن الجمهور على حالة سامح الصريطي بعد تعرضه لأزمة صحية

طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على حالة الفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لأزمة صحية، قائلا: إن الفنان أصيب بجلطة بسيطة، معقبا: “الحمد لله الفريق الطبي أستطاعوا تدويبها، ودرجة الوعي أصبحت ممتازة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “هيسيب المستشفي خلال يوم أو يومين.. وأنا متابعه دائما ومستشفي الحسيني تهتم به جدا”.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية بالشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج، وإلى الدكتور أحمد عبدالجليل، مدير مستشفي الحسين الجامعي، على الجهد المبذول مع جميع المرضي، والذين أكدوا تحسن حالته بشكل كبير.