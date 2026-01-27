في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

كشف ابن شقيقة الفنان سامح الصريطي تفاصيل الحالة الصحية للفنان بعد أن تعرض إلى جلطة دماغية أمس نقل على أثرها للمستشفى.

وقال ابن شقيقة سامح الصريطي فى تصريحات خاصة لصدى البلد : إن الفنان تعرض أمس إلى جلطة دماغية وعلى الفور تم نقله إلى أقرب مستشفى بالنسبة له وتم إجراء بعض الاجراءات العلاجية بالأمس ومن المقرر أن يكمل الأطباء ما بدأوه بالأمس صباح اليوم.

وأضاف ابن شقيقة سامح الصريطي: أطالب عشاق الفنان ومحبيه أن يدعو له بالشفاء العلاج وأن يخرج من محنته الحالة بسلام خاصة ان حالته الحالية غير مستقرة.

وفى هذا التقرير نعرض تفاصيل الاصابة بالسكتة الدماغية التى تؤدى الى جلطة دماغية .

تعد أبرز اسباب الإصابة بالجلطة الدماغية ارتفاع ضغط الدم لذلك يجب قياس ضغط الدم بصورة منتظمة ودورية، فإذا تبين أنه مرتفع (140/90 ملم عمود زئبق) يجب مراجعة الطبيب.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى فإنه من المهم عند حدوث الجلطة الدماغية الذهاب إلى الطبيب فى خلال 4 ساعات قبل حدوث كوارث قد تصل إلى الوفاة مع العلم إن التأخر لمدة دقيقة قد تكون نتيجته وخيمة.

أبرز أعراض الجلطة الدماغية

وجود ضعف في أحد جانبي الجسم

-فقدان الإحساس.

-اضطراب الكلام والبصر في جانب واحد أو في كليهما.

-فقدان التوازن عند السير.

-الدوران أو صداع شديد

- عدم القدرة على الأحتفاظ بالذراعين ممدودين.

أسباب السكتة الدماغية



وتعتبر السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، ويحتاج المصاب بها إلى العلاج الفوري، ويمكن للعلاج المبكر أن يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى، وهناك نوعان رئيسيان من السكتة الدماغية:

1- السكتة الدماغية الإسكيمية (الإقفارية) :

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية التي تمثل 80 في المائة من السكتات الدماغية، وعندما يكون هناك انسداد في أحد الأوعية الدموية يمنع الدم من الوصول إلى جزء من الدماغ.



2- السكتة الدماغية النزفية :

وتعتبر السكتة الدماغية النزفية هي الأكثر ندرة؛ حيث أنها تحدث عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى إغراق جزء من الدماغ بكمية كبيرة من الدم مع حرمان مناطق أخرى من إمدادات الدم الكافية، ويمكن أن تحدث السكتة الدماغية النزفية نتيجة التشوه الشرياني الوريدي أو التشوه الشرياني الوريدي (مجموعة غير طبيعية من الأوعية الدموية) في الدماغ.



ويموت ثلاثون في المائة من المصابين بنزيف تحت العنكبوتية قبل الوصول إلى المستشفى، ويموت 25 في المائة أخرى في غضون 24 ساعة، ويموت 40 في المائة من الناجين في غضون أسبوع.

علاج السكتة الدماغية

وبخلاف نوع السكتة الدماغية فإن كلاهما قاتل ، ويحتاج المرضى إلى جراحة أو دواء يسمى tPA (منشط البلازمينوجين النسيجي) في غضون ثلاث ساعات لإنقاذهما من عوامل الخطر المصاحبة له.