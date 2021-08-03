عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبهوا لها.. علامات الإصابة بالسكتة الدماغية عند الرجال والنساء

السكتة
السكتة

تحدث السكتة الدماغية عندما يتمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ وينزف ، أو عندما يكون هناك انسداد في تدفق الدم إلى الدماغ و يمنع التمزق أو الانسداد الدم والأكسجين من الوصول إلى أنسجة المخ.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها  ، فإن السكتة الدماغية  تتلف خلايا وأنسجة المخ وتبدأ في الموت في غضون دقائق.

السكتة الدماغية


وفقا لموقع هيلث لاين يؤدي فقدان تدفق الدم إلى المخ إلى إتلاف الأنسجة داخل الدماغ. تظهر أعراض السكتة الدماغية في أجزاء الجسم التي تسيطر عليها المناطق المتضررة من الدماغ.

كلما أسرع الشخص المصاب بالسكتة الدماغية في الحصول على الرعاية ، كانت نتائجه أفضل على الأرجح. لهذا السبب ، من المفيد معرفة علامات السكتة الدماغية حتى تتمكن من التصرف بسرعة. 

يمكن أن تشمل أعراض السكتة الدماغية:

شلل
خدر أو ضعف في الذراع والوجه والساق ، خاصة في جانب واحد من الجسم
مشكلة في التحدث أو فهم الكلام
ارتباك
مشاكل في الرؤية ، مثل صعوبة الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما مع اسوداد الرؤية أو عدم وضوحها أو ازدواج الرؤية
مشكلة في المشي
فقدان التوازن 
دوخة
صداع حاد ومفاجئ لسبب غير معروف
 

قبل حدوثها بـ 10 سنوات .. كيف تتنبأ بـ السكتة الدماغية و تتفاداها

نشرة الصحة والمرأة ..أطعمة تمنع النسيان ..كيف تتنبأ بـ السكتة الدماغية و تتفاداها.. تعرف على أضرار المكملات الغذائية

أعراض السكتة الدماغية عند النساء
 

في حين أن بعض علامات السكتة الدماغية هي نفسها لدى النساء والرجال ، إلا أن بعضها أكثر شيوعًا عند النساء.

تشمل علامات السكتة الدماغية التي تحدث في كثير من الأحيان عند النساء ما يلي:

الغثيان أو القيء
هلوسة
ألم
ضعف عام
ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس
الإغماء أو فقدان الوعي
النوبات
الارتباك أو الارتباك أو عدم الاستجابة
تعد النساء أكثر عرضة من الرجال للوفاة من السكتة الدماغية ، لذلك من المهم أن تكون قادرًا على التعرف على السكتة الدماغية في أسرع وقت ممكن.

 

السكتة الدماغية أعراض السكتة الدماغية عند النساء المصاب بالسكتة الدماغية علامات السكتة الدماغية التعرف على السكتة الدماغية

موضوعات متعلقة

انتبه.. علامات تحذيرية للإصابة بـ السكتة القلبية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"بمدينة السادات| شاهد

لمحاربة ارتفاع الأسعار.. هاني الناظر يقدم علاجا جديدا لحب الشباب بالمجان

السيسي يحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

الرئيس السيسي يوجه بتطعيم العاملين في الجامعات والمدارس بلقاح كورونا

3 أسباب وراء حديث الرئيس عن زيادة سعر رغيف الخبز.. تعرف عليها

الأخلاق أولا .. فولوس اليوناني ينسحب من صفقة عمرو وردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

السيسي يصدر تكليفا رئاسيا جديدا يدخل الفرحة على طلاب المدارس.. ما القصة؟

شوبير يكشف تفاصيل عرض جالاتا سراي لديانج وموقف مفاجئ للاعب

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

كلت علقة سخنة.. محمد هنيدي في أول بث مباشر له

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ