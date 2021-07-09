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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة الصحة والمرأة ..أطعمة تمنع النسيان ..كيف تتنبأ بـ السكتة الدماغية و تتفاداها.. تعرف على أضرار المكملات الغذائية

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

تهدد صحتك .. تعرف على أضرار المكملات الغذائية
المكملات الغذائية تعد منتجات مصممة لزيادة مدخولك اليومي من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، وعلى الرغم من أن  العديد المكملات الغذائية آمن ويقدم فوائد صحية كبيرة ، إلا أن  هناك بعض المكملات الغذائية التي تشكل  مخاطر صحية بالأخص إذا تم الإفراط في استخدامه، تشمل المكملات الغذائية الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والإنزيمات والبروبيوتيك والأعشاب والنباتات والمستخلصات الحيوانية.

 

 

قبل حدوثها بـ 10 سنوات .. كيف تتنبأ بـ السكتة الدماغية و تتفاداها
تعد السكتة الدماغية من أبرز مسببات الوفاة في العالم وتصيب الإنسان بمضاعفات صحية خطيرة إذا لم ينقل المريض لأقرب مركز طبي بشكل سريع فقد يفارق الحياة .. ولكن هل تعلم أنه من الممكن اكتشاف هذا الأمر قبل حدوثه بسنوات عديدة ؟

 

تظهر على الفم.. مؤشرات تدل على ارتفاع السكر
ارتفاع السكر من الأمراض التي أصبحت أكثر شيوعا و أنتشارا بين الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء، و ينشأ مرض السكري عندما يصبح هرمون الأنسولين  المنظم لسكر الدم أقل فعالية.

 

قبل امتحانات الثانوية العامة.. جمال شعبان يكشف عن أطعمة تمنع النسيان
مع قرب بداية امتحانات الثانوية العامة يشعر الكثير من الطلاب بالتوتر و الخوف الذي يؤثر على مستواهم الدراسي بالسلب و يؤدي احيانا إلي نسيان ما تم حفظه، ولكن على الرغم من ذلك هناك بعض الأطعمة  التي تقوي الذاكرة و تساعد طلاب الثانوية العامة على الحفاظ على مستواهم في امتحانات الثانوية العامة.

 

هل تسبب المشروبات السكرية سرطان القولون لدى البالغين؟
تتزايد سرطانات  القولون والمستقيم لدى البالغين الأصغر سنًا ، على الرغم من أن الباحثين ليسوا متأكدين من السبب، و تشير دراسة جديدة أجريت على النساء والنظام الغذائي إلى أن المشروبات المحلاة بالسكر قد تلعب دورًا.

 

أطعمة تعالج التهاب الأعصاب وتمنع الإصابة به
نتيجة التعرض لمشاكل الحياة والضغوط النفسية يعاني كثيرون من التهاب الأعصاب بل وقد يتطور الأمر للإصابة بأحد الأمراض المرتبطة بالتوتر و التهاب الأعصاب مضادات الالتهاب الطبيعية هي الأطعمة التي يمكنك تناولها لتقليل احتمالات الإصابة بالالتهابات.

 

 

أضرار المكملات الغذائية السكتة الدماغية مؤشرات تدل على ارتفاع السكر أطعمة تمنع النسيان سرطان القولون التهاب الأعصاب

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