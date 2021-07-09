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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تهدد صحتك .. تعرف على أضرار المكملات الغذائية

أضرار المكملات الغذائية
أضرار المكملات الغذائية

المكملات الغذائية تعد منتجات مصممة لزيادة مدخولك اليومي من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، وعلى الرغم من أن  العديد المكملات الغذائية آمن ويقدم فوائد صحية كبيرة ، إلا أن  هناك بعض المكملات الغذائية التي تشكل  مخاطر صحية بالأخص إذا تم الإفراط في استخدامه، تشمل المكملات الغذائية الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والإنزيمات والبروبيوتيك والأعشاب والنباتات والمستخلصات الحيوانية.

 

أضرار المكملات الغذائية

 

يحذر دائما الأطباء و العلماء من عدم تناول المكملات الغذائية إلا تحت إشارف طبي حتى لا تتعرض للعديد من الأضرار الوخيمة التي لا يتحملها الجسم وتصل أحيانا إلي الوفاه .

أكد موقع verywellfit، أن معظم المكملات الغذائية آمنة طالما اتبعت تعليمات المنتج  إلا أن الجرعات الكبيرة من بعض العناصر الغذائية يمكن أن يكون لها آثار ضارة. 

يمكنك حتى تناول جرعة زائدة من بعض المكملات الغذائية  مما قد يؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة والموت، فهناك بعض التفاعلات الضارة أو مخاوف الجرعات:

 

-يمكن أن يقلل فيتامين ك من فعالية مخففات الدم مثل الكومادين (الوارفارين)

-يمكن أن يزيد فيتامين (هـ) من عمل مميعات الدم ، مما يؤدي إلى سهولة حدوث الكدمات ونزيف الأنف.

-يمكن لنبتة العرن المثقوب تسريع تفكك العديد من الأدوية ، بما في ذلك مضادات الاكتئاب وحبوب منع الحمل ، وبالتالي تقليل فعاليتها.

-يمكن أن يتسبب فيتامين ب 6 (البيريدوكسين) ، عند استخدامه لمدة عام أو أكثر بجرعات عالية ، في تلف الأعصاب الشديد، يمكن أن يقلل فيتامين ب 6 أيضًا من فعالية الدواء المضاد للنوبات ديلانتين (الفينيتوين) وليفودوبا (المستخدم لعلاج مرض باركنسون).

-فيتامين أ المستخدم مع أدوية حب الشباب بالريتينويد مثل أكوتان (إيزوتريتينوين) وسوراتان (أسيتريتين) يمكن أن يسبب تسممًا بفيتامين أ.

-يمكن لمكملات الحديد والكالسيوم أن تقلل من فعالية المضادات الحيوية ، وبالتحديد التتراسيكلين والفلوروكينولونات ، بنسبة تصل إلى 40٪.

-يمكن لفيتامين ج أن يسبب الإسهال عند تناوله بجرعات أعلى مما تستطيع الأمعاء امتصاصه (ولكن يمكن لبعض المرضى تحمل 5000 مجم إلى 25000 مجم يوميًا).

-يمكن أن تكون مكملات السيلينيوم والبورون والحديد سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

 

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي مكملات تنوي تناولها بالإضافة إلى أي أدوية تتناولها حاليًا ، سواء كانت أدوية ، أو بدون وصفة طبية ، أو عشبية ، أو تقليدية ، أو المعالجة المثلية.

 

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