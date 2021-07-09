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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل حدوثها بـ 10 سنوات .. كيف تتنبأ بـ السكتة الدماغية و تتفاداها

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

تعد السكتة الدماغية من أبرز مسببات الوفاة في العالم وتصيب الإنسان بمضاعفات صحية خطيرة إذا لم ينقل المريض لأقرب مركز طبي بشكل سريع فقد يفارق الحياة .. ولكن هل تعلم أنه من الممكن اكتشاف هذا الأمر قبل حدوثه بسنوات عديدة ؟

اكتشفت دراسة علمية جديدة  مجموعة من العلامات التى تظهر على الانسان قبل إصابته بـ السكتة الدماغية بعدة سنوات .

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ووفقا لما جاء في صحيفة “ ديلي ميل ” أن الدراسة كشفت أن من أبرز العلامات التى تظهر على الإنسان قبل حدوث السكتة الدماغية بـ 10 سنوات هي التدهور العقلي بشكل سريع، وانخفاض القدرة على أداء المهام اليومية مثل الطهي والأعمال المصرفية.

 ويلعب اكتشاف هذه العلامات المبكرة لـ السكتة الدماغية دور كبير فى تقليل احتمالات الإصابة بها، من خلال تبني أسلوب حياة أكثر صحة أو تجربة دواء جديد.

 

تفاصيل الدراسة

 

توصل باحثون بجامعة إيراسموس إم سي روتردام لهذه النتائج بعد فحص بيانات 14712 شخصاً تمت مراقبتهم خلال 28 عام، وخضع كل منهم لسلسلة من الاختبارات العقلية والجسدية ومقابلة مع اخصائي الطب الشرعي في بداية الدراسة واعادة كل ذلك بصفة دورة كل عدة سنوات. 

وتضمنت الدراسة اجراء اختبارات الذاكرة، والطلاقة اللفظية، وأوقات رد الفعل، وتقييم القدرة على الغسل والطهي والتنظيف وإدارة الشؤون المالية.


وأصيب 1662 مشاركاً بالسكتة الدماغية الأولى خلال الدراسة بمتوسط عمر 80 عاماً ، وكان أداءهم في الاختبارات أظهر استعداداً للإصابة بسكتة دماغية حدثت بالفعل بعد مدة وصلت إلى 10 سنوات، واتضحت الاختلافات بصورة أكبر في قدرتهم على أداء المهام اليومية الأساسية والمتقدمة قبل عامين إلى ثلاثة أعوام من السكتة الدماغية. 

وكانت النساء والأشخاص الذين لديهم مؤهلات تعليمية بسيطة ومن لديهم جين مرتبط بمرض ألزهايمر يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية.


وأوضحت الدكتورة أليس حشمت الله، رئيسة الفريق البحثي أن نتائج الدراسة أظهرت أن مرضى السكتة الدماغية في المستقبل يبدأون في الانحراف عن الضوابط المتحكمة في السكتات الدماغية قبل  10 سنوات تقريبا من الإصابةمما يعني أن من لديهم تدهور معرفي ووظيفي أكثر عرضة لحدوث السكتة الدماغية مما يستوجب عليهم اتخاذ إجراءات الاحترازية لمنع السكتة الدماغية.

وأكدت أن الانخفاض السريع في الإدراك والوظائف اليومية قبل السكتة الدماغية يبين أن من يعانون من سكتة دماغية مستقبلية يعانون من أضرار متراكمة داخل الدماغ قبل سنوات من الإصابة بها مثل ، والالتهاب، ومرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة، والتنكس العصبي

السكتة الدماغية الطب الشرعى السكتات الدماغية دراسة علامات الذاكرة

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