هل تسبب المشروبات السكرية سرطان القولون لدى البالغين؟

تتزايد سرطانات القولون والمستقيم لدى البالغين الأصغر سنًا ، على الرغم من أن الباحثين ليسوا متأكدين من السبب، و تشير دراسة جديدة أجريت على النساء والنظام الغذائي إلى أن المشروبات المحلاة بالسكر قد تلعب دورًا.

ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

بالمقارنة مع الأشخاص الذين ولدوا حوالي عام 1950 ، فإن أولئك الذين ولدوا حوالي عام 1990 لديهم ضعف خطر الإصابة بسرطان القولون وأربعة أضعاف خطر الإصابة بسرطان المستقيم.

بينما انخفضت مبيعات المشروبات المحلاة بالسكر في السنوات الأخيرة ، ارتفعت نسبة السعرات الحرارية المستهلكة في المشروبات السكرية بشكل كبير بين عامي 1977 و 2001.

وخلال تلك السنوات ، ارتفع الرقم من 5.1 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة إلى 12.3 في المائة بين الأعمار. 19-39 ، ومن 4 في المائة إلى 10.3 في المائة بين الأطفال 18 وأصغر.

بحلول عام 2014 ، انخفضت هذه الأرقام ، لكن 7 في المائة من السعرات الحرارية التي يستهلكها الأمريكيون بشكل عام كانت لا تزال من المشروبات السكرية .

العلاقة بين سرطان القولون والمستقيم والمشروبات الحلوة

فحصت الدراسة الجديدة ، التي نُشرت في المجلة الطبية Gut ، العلاقة بين سرطان القولون والمستقيم والمشروبات الحلوة في 94464 ممرضة مسجلة تم تسجيلهن في دراسة صحية مستقبلية طويلة الأجل بين عامي 1991 و 2015 ، عندما كان عمرهن 25-42 عامًا. كما درسوا مجموعة فرعية من 41272 ممرضة أبلغوا عن تناولهم المشروبات السكرية في سن 13-18.

وشملت الدراسة تناول المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية والشاي المحلى. كما سجل الباحثون استهلاك عصير الفاكهة - التفاح والبرتقال والجريب فروت والبرقوق وغيرها.

على مدار 24 عامًا في المتوسط ​​من المتابعة ، وجدوا 109 حالات من سرطان القولون والمستقيم بين الممرضات (الخطر المطلق للإصابة بسرطان القولون لدى الشباب لا يزال ضئيلًا).

ولكن مقارنة بالنساء اللائي تناولن أقل من 8 أونصات من المشروبات المحلاة بالسكر أسبوعيا ، فإن أولئك الذين شربوا اثنين أو أكثر كان لديهم أكثر من ضعف الخطر النسبي للإصابة بالمرض.

كل حصة إضافية من المشروبات المحلاة تزيد من المخاطر بنسبة 16 في المائة. ارتبط تناول وجبة في اليوم في مرحلة المراهقة بزيادة مخاطر الإصابة بنسبة 32٪ ، كما أدى استبدال المشروبات السكرية بالقهوة أو الحليب قليل الدسم إلى تقليل المخاطر النسبية بنسبة 17٪ إلى 36٪. (لم يكن لديهم بيانات عن القهوة المحلاة بالسكر).

قالت كارولين جونسون ، عالمة الأوبئة في كلية ييل للصحة العامة ، والتي نشرت على نطاق واسع حول المخاطر البيئية لسرطان القولون ولكنها لم تشارك في هذا العمل: "كنت مهتمًا حقًا برؤية أن الدراسة كانت على النساء". "كان التركيز في الغالب على الذكور. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا تم تأكيد ذلك لدى الرجال ".

لم يكن هناك ارتباط بين استهلاك عصير الفاكهة أو المشروبات المحلاة صناعياً مع الإصابة المبكرة بسرطان القولون والمستقيم. تم التحكم في التحليل لعوامل مختلفة يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بسرطان القولون ، بما في ذلك العرق ومؤشر كتلة الجسم واستخدام هرمون انقطاع الطمث والتدخين واستهلاك الكحول والنشاط البدني.

أظهرت الدراسة وجود ارتباط فقط ، لذلك لا يمكن إثبات السبب والنتيجة. لكن نور مكارم ، الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة في كلية كولومبيا ميلمان للصحة العامة والتي لم تشارك في البحث ، قالت: "هذا دليل قوي ، دليل جديد على أن تناول كميات أكبر من الصودا يساهم في ارتفاع مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم . نحن نعلم أن المشروبات المحلاة بالسكر قد ارتبطت بزيادة الوزن وعدم انتظام الجلوكوز وما إلى ذلك ، وهي عوامل خطر أيضًا. لذلك هناك آلية معقولة تكمن وراء هذه العلاقات ".

أن زيادة الوزن تؤدي إلى زيادة المخاطر ، لكننا نتحكم في السمنة. لا يزال ، قد يكون أحد الأشياء المساهمة. في الدراسات التي أجريت على الفئران ، وجد أن شراب الذرة عالي الفركتوز يساهم في مخاطر الإصابة بالسرطان بغض النظر عن السمنة.

كما ان هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط المشروبات المحلاة بالسكر بظهور سرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر ، وما زالت هذه الدراسة بحاجة إلى تكرار. لكن يجب على الباحثين والأطباء أن يكونوا على دراية بعامل الخطر هذا الذي يتم تجاهله إلى حد كبير للإصابة بالسرطان في الأعمار الأصغر. هذه فرصة لإعادة النظر في السياسات المتعلقة بكيفية تسويق المشروبات المحلاة بالسكر ، وكيف يمكننا المساعدة في تقليل الاستهلاك ".