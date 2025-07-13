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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هبة عبد الغني تودع والدتها برسالة حزينة: مكانك المفضل فاضي يا ماما

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني
منار نور

وجهت الفنانة هبة عبدالغني، رسالة رثاء والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، مشيرة إلى أنها لا تستوعب الحياة بدونها.

وكتبت هبة عبدالغني عبر حسابها على «إنستجرام»: «مكانك المفضل فاضي يا ماما.. يا حبيبتي مش عارفة استوعب الحياه من غيرك ربنا يصبرني ويجمعني بيكي بخير على خير في رحابه وإلى جواره.. يا رب تقبلها قبول المحبين المخلصين المؤمنين الصابرين اللهم آمين»


 

أحدث أعمال هبة عبد الغني

من جهة أخرى، شاركت الفنانة هبة عبد الغني، بأحداث الجزء الخامس والأخير من مسلسل "المداح" أمام النجم حمادة هلال.

وظهرت هبة عبد الغني، خلال أحداث العمل بشخصية "ناصرة" التي ستساهم في قلب مجرايات أحداث العمل رأسًا علي عقب.

مسلسل المداح 5

ويشارك حمادة هلال في العمل كل من هبة مجدي، وغادة عادل وخالد سرحان، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، دارين حداد، جوري بكر والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

وشهد مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة في الأخيرة تطورا جديدا فى الأحداث حيث استطاع صابر المداح "حمادة هلال" أن يقضى على الجن النمرود "أحمد خالد صالح" بعد أن وصل إلى ورثه من جده وهو السيف فى مشهد مرعب.

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