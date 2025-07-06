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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مع السلامة يا حبيبتي.. أول تعليق من هبة عبد الغني بعد وفاة والدتها

هبة عبد الغني ووالدتها
هبة عبد الغني ووالدتها
تقى الجيزاوي

رحلت عن عالمنا صباح اليوم، والدة الفنانة هبة عبد الغني بعد صراع من المرض ، ومن المقرر أن يقام عزاء المرحومة يوم الثلاثاء المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية.

وفى أول تعليق للفنانة هبة عبد الغني، نشرت صورة لوالدتها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك وكتبت معلقة: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حبيبتي وامي وبنتي وصاحبتي مشيت .. توفيت إلى رحمة الله تعالي أمي العزيزة الغالية الصابرة الحمولة هدي عبد المحسن عطوة رجاء الدعاء لها بواسع رحمته ومغفرته .. إدعولها باستقبال المحبين أشهد الله أنها أحبته وأحبت رسوله مع السلامة يا حبيبتي يا بهجة الدنيا”.

أحدث أعمال هبة عبد الغني

من جهة أخرى، شاركت الفنانة هبة عبد الغني، بأحداث الجزء الخامس والأخير من مسلسل "المداح" أمام النجم حمادة هلال.

وظهرت هبة عبد الغني، خلال أحداث العمل بشخصية "ناصرة" التي ستساهم في قلب مجرايات أحداث العمل رأسًا علي عقب.

مسلسل المداح 5

ويشارك حمادة هلال في العمل كل من هبة مجدي، وغادة عادل وخالد سرحان، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، دارين حداد، جوري بكر والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

وشهد مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة في الأخيرة تطورا جديدا فى الأحداث حيث استطاع صابر المداح "حمادة هلال" أن يقضى على الجن النمرود "أحمد خالد صالح" بعد أن وصل إلى ورثه من جده وهو السيف فى مشهد مرعب.

أعمال هبة عبد الغني 

جدير بالذكر أن هبة عبد الغني شاركت رمضان الماضي بمسلسل "صلة رحم" مسلسل "صلة رحم" للفنان إياد نصار ويسرا اللوزي. 

وشارك مسلسل "صلة رحم" فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ ، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح ، حيث حقق نجاحا جماهيريا كبيرا

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