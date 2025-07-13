مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

يؤكد موقع صدى البلد إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس مجاناً

حيث يتيح موقع صدى البلد رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس بشكل سريع للتسهيل على الطلاب و أولياء الامور

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2025 الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news

وبمجرد دخول الطالب على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد يكون على الطالب فقط إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة

ويعلن موقع صدى البلد أنه سيتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 فوراً بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

وسوف يجد الطلاب على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد :

نتيجة الدبلوم التجاري 2025

نتيجة الدبلوم الصناعي 2025 ( أو نتيجة دبلوم صنايع 2025 )

نتيجة دبلوم زراعة 2025

نتيجة الدبلوم الفندقى برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لطلاب التعليم والتدريب مزدوج

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وعلم موقع صدى البلد أن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 جاهزة على مكتب وزير التربية والتعليم وتنتظر فقط الاعتماد الرسمي من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة

أوائل الدبلومات الفنية 2025

يقوم اليوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتواصل هاتفيا مع أوائل الدبلومات الفنية 2025 لتهنئتهم بالتفوق وحثهم على استمارا الجد والاجتهاد في خطواتهم القادمة

كما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإصدار بيان رسمي يتم خلاله الاعلان عن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025 في جميع محافظات مصر بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025

كما يشمل بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل كاملة عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 ، والنسبة العامة للنجاح و واعداد الطلاب الذين حضروا الامتحانات ، وأعداد الطلاب الناجحين و أعداد طلاب الدور الثاني و أعداد الطلاب الباقين للإعادة